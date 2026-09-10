"У нас бахнуло": известная актриса шокировала падением российского дрона в ее дворе

Даша Малахова

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Украинская актриса и ведущая Даша Малахова шокировала, что в ее дворе упал российский дрон.

Об этом знаменитость рассказала в своих соцсетях. Даша Малахова опубликовала ролик, где отметила, что в ее дворе «бахнуло», поскольку упал российский дрон. Знаменитость в этот момент вместе с семьей находилась дома.

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К счастью, с Дашей Малаховой и ее близкими все хорошо. Что касается повреждений, то ведущая еще их не зафиксировала, поскольку после инцидента должна была ехать по делам. Напоследок актриса поблагодарила всех за волнение и теплые слова с поддержкой.

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«У нас во дворе бахнуло. Дрон упал прямо у нас во дворе. Я сразу уехала на тренировку, поэтому сейчас еще не знаю, какая там ситуация. Мы были дома. Благодарю вас всех, кто пишет и переживает. Мы живы, мы продолжаем делать то, что мы должны делать», — поделилась знаменитость.

Даша Малахова / © instagram.com/dashamalakhova

Отметим, в последнее время страна-агрессор Россия массированно обстреливает Украину дронами и ракетами разных типов. Особенно под прицелом оказывается Киев. Лишь совсем недавно оккупанты в очередной раз совершили ночной террор. Украинские знаменитости не стоят в стороне. Они реагируют на циничные обстрелы России и показывают последствия ужасных преступлений россиян.

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