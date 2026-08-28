"У нас была проблема": Люленов назвал причину разрыва с девушкой и как пытался восстановить отношения

Иван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

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Юморист и певец Иван Люленов прокомментировал свой разрыв с девушкой, танцовщицей Лизой.

Парочка строила серьезные отношения в течение трех лет. Они жили под одной крышей и много чего прошли вместе. Однако их романтическая история не сложилась. Иван Люленов в интервью Маше Ефросининой говорит, что в отношениях возникла проблема. Пара пыталась ее решить, пробовала дальше строить общую жизнь, однако им это не удалось.

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«В какой-то мере повлияла война, что не хватает ресурсов на поиски каких-либо решений. Но мы искали, занимались. Я называю это не сложилось. Мы пробовали! У нас была проблема, мы решали, пытались, пробовали снова и снова. К сожалению, не сложилось, разошлись», — говорит исполнитель.

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Иван Люленов с бывшей девушкой

Иван Люленов не скрывает, что поначалу ему разрыв дался сложно. Чтобы восстановиться после расставания, артист с головой ушел в творчество. Впоследствии юморист отпустил все обиды. Сейчас он общается с бывшей избранницей и поддерживает дружеские отношения. Комик говорит, что Лиза все же не чужой ему человек и он благодарен ей за годы, что они были вместе.

«Мы общаемся. Это было затруднительно в начале. Ну, разошлись, каждый строит свою жизнь, больно проживает. Я ушел в творчество, она ушла в свое творчество. Но это близкий для меня человек, это первые мои столь длительные отношения. Какая-то проблема произойдет, я ей помогу, если нужно. Мы постепенно нормально общались, Лиза даже снялась в моем клипе», — уверяет артист.

Иван Люленов с бывшей девушкой / © instagram.com/ivanliulenov

Сейчас Иван Люленов не находится в отношениях. Юморист не скрывает, что ему сложно сблизиться с другим человеком. Тем не менее, в будущем артист искренне желает наладить личную жизнь и создать семью.

«Новых отношений нет. Есть сложность, что-то я не понимаю. Но я открыт. Но для меня это важно, я хочу семью, дом, детей, но это должно произойти органично», — добавил певец.

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Напомним, недавно актриса Римма Зюбина шокировала, что развелась с мужем-режиссером. Пара более 32 лет состояла в браке.

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