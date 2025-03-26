У Насти Каменских отреагировали на упреки, что она выступает для россиян за большой гонорар

В команде украинской певицы Насти Каменских отреагировали на упреки, что она якобы за большой гонорар готова согласиться выступить для россиян.

Соответствующие слухи распространили российские пропагандисты. Мол, они из "собственных источников" узнали, что россияне могут заказать выступление Насти Каменских на корпоратив, и к тому же с российскими хитами. Редакция сайта ТСН.ua обратилась к команде певицы с просьбой прокомментировать эти упреки.

Менеджмент исполнительницы подчеркнул, что она ни в коем случае не будет выступать ни в рф, ни для россиян, ни для тех, кто поддерживает войну в Украине. Соответствующая информация была распространена пропагандистами, чтобы дискредитировать украинских артистов.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Выступления в рф или для россиян и всех тех, кто поддерживает агрессию против Украины, невозможны. Давайте не засорять наше инфопространство ложными новостями с враждебных сайтов, а сосредоточим внимание на действительно важных вещах", — комментирует пресс-служба исполнительницы.

Напомним, недавно Настя Каменских выпустила новую песню Bloody Mary. В композиции артистка спела о конце любви и ошибке в отношениях.

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