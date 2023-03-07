У Наталки Денисенко заболел маленький сын: "Уже назначили лечение"

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась поклонникам, что ее 5-летний сын заболел.

В Instagram-stories звезда сериала "Крепостная" рассказала, что сегодня у нее выдался сложный день. Всю ночь Андрюша плохо чувствовал себя, так что утром актриса повезла ребенка к врачу.

"Пол ночи не спала... Вчерашние новости... Заболел сынишка... Сейчас буду доставать себя со дна, потому что надо собираться и идти работать", — поделилась Наталка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Как позже поделилась актриса, у 5-летнего мальчика диагностировали бронхит. Однако, пока ребенок отдыхает, Денисенко был вынужден выполнить рабочие дела.

"Мой котик сладко заснул... У нас бронхит. Но все будет хорошо уже назначено лечение, так что пока сын отдыхает — мама бегом работать", — рассказала актриса.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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