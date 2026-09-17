"У него была беременная жена": актер Богдан Бенюк рассказал о решении 27-летнего сына пойти в ВСУ

Богдан Бенюк / © instagram.com/beniukofficial

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Украинский актер Богдан Бенюк впервые высказался о мобилизации своего сына Богдана-Гордия.

Ранее первым о службе сына звезды заявил актер Сергей Калантай. Он выразил свою гордость за такое решение Богдана-младшего, который ранее не планировал связывать свою жизнь с военным делом и хотел заниматься творчеством.

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В этот раз на YouTube-канале Slawa.tv актер Бенюк рассказал, что его сын принял решение о мобилизации еще в возрасте 27 лет. Тогда, вспоминает актер, Богдан-младший ожидал первенца. Однако даже это не остановило его от смелого шага.

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В свою очередь звезда не убеждал сына в обратном. Он признается, что взрослого убедить в чем-то не так-то просто. Так что ему осталось одобрить такой выбор и отнестись с уважением.

Богдан Бенюк

«Он учился в аспирантуре — доктор философских наук. Он защитил диссертацию 4 сентября, а восьмого уже находился в Запорожье. В то время парню было 27 лет. Так что я должен говорить? Он делает выбор. У него была беременная жена и он уходит. Какие слова говорить взрослому человеку? Но он идет и есть там. Дай Бог, чтобы долгое время делал свое дело и одержал победу», — поделился Богдан Бенюк.

Сейчас дочь военного в основном растет без отца. По словам актера, его сын лишь изредка приезжает к семье. Однако сам звездный дедушка регулярно наведывается к внучке, растущей копией папы.

«Я здесь помогаю с внучкой. Он время от времени приезжает, смотрит на ребенка. Его копия! Ярина — копия Богдан. Он ничего не рассказывает. Нормально — и все», — добавил артист.

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Напомним, недавно певец Олег Скрипка сообщил о службе 21-летнего сына Романа. Юноша подписал контракт с ВСУ.

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