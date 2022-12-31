У Никитюк – патриотическая, у Тарабаровой – стильная: как звезды украсили новогодние елки

2022 год оказался сложным, ведь Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Перед новогодними праздниками было немало дискуссий на тему, стоит ли ставить дома елку.

Однако, чтобы не дать отобрать врагу праздник, новогоднее дерево все же решили поставить дома, особенно если в семье есть дети.

Знаменитости охотно показывали фанатам, как они украшали елку, возле которой будут загадывать самое главное для всей страны желание.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как звезды украсили праздничное дерево.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман

Знаменитые супруги в этом году не планировали ставить дома новогоднюю елку. Но потом жена Дмитрия Гордона – Алеся Бацман – решила, что врагу не удастся забрать у них праздник. Поэтому новогоднюю елку супруги украсили, правда, без лишнего изыска.

"Не хотела в этом году украшать елку, нет настроения. А потом решила – хр*н вам, оккупанты! Пусть маленькую, но поставили. Под ней будем загадывать главное желание", — отметила Бацман.

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон у новогодней елки / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Знаменитые супруги украсили вместе с сыновьями елку к Святому Николаю. Как признавалась ведущая Екатерина Осадчая, они семьей на время погрузились в мирную жизнь, где нет войны.

Новогоднее дерево Екатерина и Юрий украсили скромно, но со вкусом. Елка ярко светилась гирляндами и красными и золотистыми игрушками.

Григорий Решетник

Ведущий Григорий Решетник вместе со своей женой Кристиной украсил елку в классическом стиле. Новогодняя красавица была в красных цветах.

"Мы украсили елку и наконец-то сделали возле нее фото. Ребята были в прекрасном настроении, от нашей красавицы не отходят ни на шаг", — делилась Кристина.

Григорий Решетник с семьей у елки / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Светлана Тарабарова

Певица в этом году украсила елку в современном стиле. Исполнительница нарядила ее гирляндой и минимум игрушек. Кстати, Тарабарова также поставила возле елки рождественского гнома, который покупал почти каждый украинец.

Наталка Денисенко

Актриса не спешила украшать новогоднюю ель. Наталка сделала это только 30 декабря. Компанию знаменитости составил ее сын Андрюша, который помогал маме украшать праздничное дерево.

В этом году елка у Наталки маленькая в бело-золотистых цветах.

"А Андрюша постоянно говорил: "Я сам!". Наконец-то украсили елочку", — отметила актриса.

Сын Наталки Денисенко украшает елку / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Леся Никитюк

Ведущая не ставила дома помпезные елки. Знаменитость украсила деревце игрушками, которых немного вешала на дерево. А на верхушке елки красуется герб Украины.

Леся Никитюк у елки / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Никита Добрынин и Даша Квиткова

Звездные супруги также украсили елку в патриотическом стиле. Праздничное деревце Даши и Никиты светится гирляндами в сине-желтом цвете.

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