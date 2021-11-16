У новоиспеченного мужа Пэрис Хилтон есть внебрачная дочь: "Видел ее только один раз"

У новоиспеченного мужа Пэрис Хилтон есть внебрачная дочь: "Видел ее только один раз"

Девочке девять лет.

Светская львица Пэрис Гилтон недавно впервые вышла замуж.

О ее избраннике, бизнесмене Картере Реуме, мало что известно. Впрочем, оказалось, у мужчины есть свои скелеты в шкафу. У Картера есть внебрачная 9-летняя дочь, пишет Page Six. Мама девочки – Лора Белиззи, она снималась в реалити-шоу "Secrets of Aspen".

Пэрис Хилтон и Картер Реум / parishilton.com

К слову, раньше женщина встречалась с Мэлом Гибсоном, поэтому некоторое время считалось, что он отец ребенка. Впрочем, артист опроверг эти слухи.

Известно, что Лора живет вместе с дочерью в Калифорнии. Сам Картер видел девочку только раз в жизни. Впрочем, мужчина помогает ей финансово.

"Люди, которым важна эта история, знали о ней 10 лет. Картер поддерживает этого ребенка. Хотя у него нет с ней традиционных отношений отца и дочери, он обеспечивает ее с рождения и будет продолжать это делать. Он подписал документ, подтверждающий, что он является отцом, несмотря на то, что он никогда не делал тест ДНК", – пишет издание.

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