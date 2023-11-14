У Олега Винника отреагировали на слухи, что он возвращается на сцену и будет давать концерты

В Сети говорят, что исполнитель за границей планирует дать благотворительные выступления в поддержку ВСУ.

В команде певца Олега Винника прокомментировали слухи, что музыкант планирует возвращаться на сцену и давать концерты в поддержку ВСУ за границей.

Информацию о выступлениях артиста распространил блогер Богдан Беспалов, сославшись на близкое окружение Винника. По его словам, у музыканта якобы серьезные проблемы с финансами, поэтому, чтобы заработать, он планирует организовать концерты за границей, объявив их благотворительными.

Олег Винник

"Сейчас Олег Винник, имея большие финансовые проблемы, с обновленным составом своей команды ломает голову, как именно он может объявить европейский тур и выступать за границей, подзаработать деньжат для своей красивой жизни. Все это будет под соусом помощи Вооруженным силам Украины", — говорит Беспалов.

В команде Олега Винника уже отреагировали на эти слухи. Глава официального фан-клуба исполнителя и его представительница Валерия Барон в комментарии "Музвару" заверила, если артист будет организовывать концертный тур, то сообщит это лично. Судя по ответу, певец пока не планирует концертов.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Олег Анатольевич не комментирует сплетен и слухов. Как только будет подготовка к туру, СМИ узнают об этом непосредственно от него. С самого начала войны Олег помогает ВСУ собственными силами и собственными средствами", — прокомментировала Валерия Барон.

Напомним, Олег Винник почти не появляется в информационном пространстве. Однако недавно его приятель Петр Мага рассказал, как музыканта ограбили за границей, украли большую сумму и даже угрожали расправой.

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