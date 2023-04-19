У Олега Винника отреагировали на слухи, что у него онкология и что он не вернется в Украину

В команде Олега Винника отреагировали на слухи, которые на днях распространил блогер Богдан Беспалов.

В частности, блогер сообщал, что на самом деле Винник в Берлине лечится от онкологии и что не вернется в Украину, потому что уже запатентовал свое имя именно в Германии.

Руководитель официального фан-клуба Винника Валерия Барон на странице в Facebook все эти слухи опровергла:

"У певца была онкология". Откуда такая информация? Врач, больница, медицинские документы, подтверждающие диагноз? Нет? Почему нет? Да потому что в Берлине, как и во всем цивилизованном мире, действует принцип врачебной тайны! Нет, не слышали? "Олег запатентовал свое имя в Германии, поэтому, скорее всего, не вернется". Как это вообще между собой связано? Похоже, что кому-то очень хочется, чтобы он не вернулся не только в Украину, но и на сцену в целом. Не дождетесь!" – подчеркнула Барон.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Также представительница Винника прокомментировала и высказывания звездных коллег артиста в публичном пространстве по поводу его исчезновения:

"Звездные друзья прикрывают Винника и водят за нос его аудиторию". Винника не нужно прикрывать. Он не сделал ничего дурного. А постоянные комментарии-догадки коллег и тех, кто еще вчера называл его другом, с насмешками, мол исчез/убежал/умер, возможно, нужны для собственного пиара комментирующих. Знаете, даже его отсутствие в публичном пространстве не оставляет их в покое. Вероятно волнуются, что рано или поздно он появится. И он появится!" – пообещала Барон.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Напомним, что после волны слухов о здоровье Олег Винник все-таки вышел на связь с фанами. Но сделал это неожиданным способом. Артист "почистил" свои соцсети, сменил аватар в Instagram на надпись "Остановите российскую агрессию". Также со страницы Винника исчезло его видеообращение к россиянам и белорусам, которое он опубликовал 3 марта 2022 года.

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