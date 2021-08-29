У Ольги Сумской при обследовании обнаружили проблемы со здоровьем

У звезды проверили 52 органы.

Украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно отпраздновала 55-летие, сделала полное обследование своего организма.

Артистка поделилась, что у нее обнаружили некоторые проблемы со здоровьем. Но, к счастью, они решаются. Ольге только придется выполнить все рекомендации врачей. Для начала ей нужно изменить свое питание и отказаться от некоторых продуктов.

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"Мне на месяц придется отказаться от кофе, чая, яиц и глютена. А я очень люблю латте! Поэтому, на месяц придется отказаться от некоторых продуктов и напитков!", — призналась Ольга.

Также актрисе надо заниматься спортивными упражнениями и пить 1,5 литра воды в день. Что именно врачи у нее обнаружили при обследовании 52 органов, Ольга пока не рассказывает. Однако, говорит быстро вылечится.

Напомним, что хотя Ольге Сумской уже 55-лет, и она прекрасно выглядит и имеет стройную фигуру. Недавно актриса в вишневом купальнике похвасталась своим красивым телом.

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