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У онкобольной Джесси Джей ухудшилось состояние: 37-летняя певица оказалась в больнице
Джесси Джей рассказала, что должна была немедленно обращаться за помощью к врачам. Артистка призналась, что именно ее беспокоит.
Популярная британская певица Джесси Джей, которая лечится от рака, попала в больницу.
Шесть недель назад 37-летняя исполнительница перенесла операцию по удалению молочных желез. Артистка делилась, что чувствует себя хорошо и метастазов нет. Однако сейчас Джесси Джей в своем Instagram рассказала, что ее состояние ухудшилось. Было подозрение, что у певицы тромб в легком.
"Через шесть недель после операции я снова оказался в той же палате, что и после операции. Не ожидала и не планировала. У меня до сих пор есть симптомы, которые указывали на тромб в легком. Слава Богу, это не тромб", - поделилась артистка.
Наконец, оказалось, что Джесси Джей беспокоит инфекция. Сейчас врачи выясняют подробности. Также знаменитости трудно дышать из-за жидкости в легких. Тем не менее, певицу уже отпустили домой, где она будет продолжать свое лечение.
"Они провели много анализов, которые в итоге показали, что у меня инфекция (до сих пор пытаюсь выяснить, какая именно) и немного жидкости в легких. Мне трудно дышать, но меня выписали (я ненавижу быть в больнице), и я буду продолжать обследование амбулаторно", - добавила певица.
Отметим, еще в начале июня Джесси Джей призналась, что борется с раком груди. Певице уже удалили опухоль. Сейчас она продолжает лечиться и восстанавливается после хирургического вмешательства. Джесси Джей пришлось поставить на паузу свою музыкальную карьеру.