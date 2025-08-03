У онкобольной Джесси Джей ухудшилось состояние: 37-летняя певица оказалась в больнице

Джесси Джей / © instagram.com/jessiej

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Популярная британская певица Джесси Джей, которая лечится от рака, попала в больницу.

Шесть недель назад 37-летняя исполнительница перенесла операцию по удалению молочных желез. Артистка делилась, что чувствует себя хорошо и метастазов нет. Однако сейчас Джесси Джей в своем Instagram рассказала, что ее состояние ухудшилось. Было подозрение, что у певицы тромб в легком.

"Через шесть недель после операции я снова оказался в той же палате, что и после операции. Не ожидала и не планировала. У меня до сих пор есть симптомы, которые указывали на тромб в легком. Слава Богу, это не тромб", - поделилась артистка.

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Джесси Джей в больнице / © instagram.com/jessiej

Наконец, оказалось, что Джесси Джей беспокоит инфекция. Сейчас врачи выясняют подробности. Также знаменитости трудно дышать из-за жидкости в легких. Тем не менее, певицу уже отпустили домой, где она будет продолжать свое лечение.

"Они провели много анализов, которые в итоге показали, что у меня инфекция (до сих пор пытаюсь выяснить, какая именно) и немного жидкости в легких. Мне трудно дышать, но меня выписали (я ненавижу быть в больнице), и я буду продолжать обследование амбулаторно", - добавила певица.

Отметим, еще в начале июня Джесси Джей призналась, что борется с раком груди. Певице уже удалили опухоль. Сейчас она продолжает лечиться и восстанавливается после хирургического вмешательства. Джесси Джей пришлось поставить на паузу свою музыкальную карьеру.