У онкобольной Шеннен Доэрти рак распространился на кости: "Я не хочу умирать"

Американская актриса, звезда сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти, борющаяся с четвертой стадией рака, призналась, что болезнь распространилась на кости.

Артистка поделилась, что страшный диагноз заставил ее задуматься над своей жизнью:

"Я не хочу умирать. Я еще не прекратила жить. Я еще не прекратила любить. Я не прекратила творить. Я еще не перестала надеяться на то, что все изменится к лучшему. Я просто не… я еще не закончила", – сказала Доэрти, пишет People.

Также актриса поделилась, что запускает свой подкаст в стиле мемуаров "Давайте проясним с Шеннен Доэрти", премьера которого состоится 6 декабря на iHeartRadio. В нем актриса планирует обсудить все от основных моментов карьеры и прошлых отношений до многочисленных стадий ее болезни и режима здоровья.

Шеннен Доэрти / Фото: instagram.com/theshando

Доэрти надеется повысить осведомленность и привлечь средства на исследование рака, показывая, что людям с онкоболезнью еще есть, что внести в мир. "Для меня безумие, что у нас до сих пор нет лекарства", – добавила Доэрти.

Шеннен Доэрти / Фото: Associated Press

Напомним, что рак молочной железы у Шеннен Доэрти был диагностирован в 2015 году. Тогда она перенесла мастэктомию, а также прошла химиотерапию и лучевую терапию. В апреле 2017-го у артистки наступила ремиссия. Но в 2019 году рак вернулся, и в следующем году Доэрти сообщила о раке 4 стадии с метастазами. В июне этого года Доэрти рассказала, что рак распространился на ее мозг и что она перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга.

Сейчас Доэрти планирует приступить к клиническим испытаниям по мере разработки новых методов лечения.

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