Гламур
143
1 мин

У оскароносного Кирана Калкина родился третий ребенок

Коллега актера случайно проговорилась о пополнении в его семье.

Валерия Сулима
Киран Калкин

Киран Калкин / © Associated Press

Оскароносный американский актер Киран Калкин в третий раз стал отцом.

О предстоящем пополнении в семье артист и его жена Джезз Чартон объявили еще в сентябре. А сейчас же стало известно, что у супругов родился малыш. Правда, Киран Калкин и его избранница держали эту новость в тайне. О пополнении в семье артиста случайно проговорилась его коллега по сериалу "Наследники", актриса Сара Снук в комментарии Access Hollywood.

Правда, когда именно у супругов родился малыш - остается тайной, так же как и пол и имя ребенка.

Киран Калкин с женой / © Associated Press

Киран Калкин с женой / © Associated Press

Отметим, Киран Калкин и Джезз Чартон с 2013 года состоят в браке. У пары уже есть двое детей - 6-летняя дочь Кинзи и 4-летний сын Уайлдер. В сентябре этого года стало известно, что супруги станут многодетными родителями. А это же стало известно, что малыш пары уже появился на свет.

143
