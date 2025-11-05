У оскароносного Кирана Калкина родился третий ребенок

Киран Калкин / © Associated Press

Реклама

Оскароносный американский актер Киран Калкин в третий раз стал отцом.

О предстоящем пополнении в семье артист и его жена Джезз Чартон объявили еще в сентябре. А сейчас же стало известно, что у супругов родился малыш. Правда, Киран Калкин и его избранница держали эту новость в тайне. О пополнении в семье артиста случайно проговорилась его коллега по сериалу "Наследники", актриса Сара Снук в комментарии Access Hollywood.

Правда, когда именно у супругов родился малыш - остается тайной, так же как и пол и имя ребенка.

Реклама

Киран Калкин с женой / © Associated Press

Отметим, Киран Калкин и Джезз Чартон с 2013 года состоят в браке. У пары уже есть двое детей - 6-летняя дочь Кинзи и 4-летний сын Уайлдер. В сентябре этого года стало известно, что супруги станут многодетными родителями. А это же стало известно, что малыш пары уже появился на свет.

Напомним, недавно украинский режиссер Евгений Синельников объявил, что станет отцом во второй раз. Знаменитость уже показал фото жены, где у нее виднеется немалый животик.