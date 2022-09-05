У победительницы "Голосу країни" Оксаны Мухи диагностировали рак: артистка показала, как ее изменила болезнь

На странице в Instagram победительница проекта "Голос країни-9" Оксана Муха сообщила, что последний год своей жизни она провела, сражаясь с раком.

Певица поделилась, что это было настолько жестоко, что она закрылась от мира, от самых близких друзей. И все это время она искала силы для борьбы. Сейчас, говорит исполнительница, ей переболело, так что она может откровенно говорить о своей болезни:

"Готова рассказать о моем непростом году. Моя боль. Готова, потому что считаю, что победила. Так думаю, потому что теперь знаю, как это – иметь рак. Я пережила, мне переболело, и теперь знаю, что победить – это реально, потому что так должно быть. Я должна жить, потому что люблю! Почти год боролась за жизнь. Это был мой рак. Мой путь. Я стала сильнее. Рак – это не приговор. Но это очень жестоко", – поделилась Оксана Муха.

Оксана Муха / Фото: instagram.com/mukha_oksana_official

Труднее всего, говорит певица, для нее было принять ситуацию и, наконец, встать на этот путь.

"Во время борьбы за жизнь, все приобрело значительно более глубокие оттенки. Пришло переосознание ценностей. Это логично. Я очень пожалела за время с сыном, которого было недостаточно. Что мало набылась с родными... Злилась, что позволяла себе работать в режиме сверх сил. Стало больно, что время, которое было посвящено себе, оказалось совсем скудным. Но меня не оставляло ощущение: никто и ничто не смогут остановить меня петь. Потому что через песню я открываю человеческие души", – поделилась артистка.

Оксана Муха / Фото: instagram.com/mukha_oksana_official

Поэтому, несмотря на рак, Муха продолжала выступать и в декабре 2021 дала концерт во Львове, в январе 2022 – в Виннице, Киеве и Ивано-Франковске, и даже в феврале 2022 в Праге. Однако война забрала у артистки последние силы:

"А потом началась война. Это забрало все силы. Безысходность. Дикая боль, потому что ты далеко, потому что ты не можешь помочь так, как бы хотел… Мне очень повезло. За год до болезни судьба подарила мне Николая. Он прошел рядом все 24/ 7 испытаний. Мой ангел-хранитель. И вы сейчас видите еще один мой портрет авторства Николая – "Я победила". Такой меня видело немного людей", — рассказала Оксана и впервые показала, как болезнь ее изменила.

Оксана Муха / Фото: instagram.com/mukha_oksana_official

Оксана Муха сообщила поклонникам, что возрващается: "Немного изменилась... Мне необходимо открыться снова", – поделилась артистка.

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