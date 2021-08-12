У побитого танцора Дорофеевой открытая рана на голове 10 на 10 см

У побитого танцора Дорофеевой открытая рана на голове 10 на 10 см

К Жене Гончаренко не пускают никого в палату.

Известные новые подробности состояния танцовщика балета Нади Дорофеевой — Жени Гончаренко — которого побили в Киеве возле ночного клуба.

Как сообщила мама пострадавшего подруге артистки, Сабине Мусиной, врачи уменьшили количество введение седативных препаратов. Давление 22-летнего парня, который почти две недели в коме, выравнивается и ему начали делать ЛФК. Об этом Сабина написала в своих Instagram-stories и опубликовала фрагмент переписки с мамой Жени.

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instagram.com/saba.musina

Ирина Гончаренко также рассказала, что до сих пор не видела сына, поскольку к нему никого не пускают из-за серьезной раны на голове.

"Он лежит в стерильных условиях, голова открыта, (10 на 10 см открытая рана) — нельзя занести инфекцию", — говорится в сообщении.

instagram.com/saba.musina

Напомним, у побитого танцора Дорофеевой неподвижная левая часть тела. Также отчим заявил, что у нападающего была банда, которая била людей. Сбор средств, которое объявили недавно, длится до сих пор.

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