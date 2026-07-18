У популярного ведущего во время атаки на Киевщину дотла сгорело авто: "Осталось пятно алюминия"

Евгений Фешак / © скриншот с видео

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У популярного украинского ведущего Евгения Фешака, который недавно подтвердил тайный роман, во время обстрела Киевщины дотла сгорел автомобиль.

Произошло это еще в ночь на 6 июля, когда была атака на Вишневое. Евгений Фешак на проекте «ністиданісовісті» признается, что в тот момент его автомобиль находился рядом с местом прилета. Наконец, внедорожник получил серьезные повреждения, что от него просто ничего не осталось.

«Я хочу новый Range Rover, потому что мой сгорел. Я не очень-то хотел об этом рассказывать. Это была атака на Вишневое, а у меня автомобиль находился на территории СТО, которая рядом с этим „прилетом“. Осталось просто пятно расплавленного алюминия от автомобиля. Современные автомобили сгорают полностью», — поделился ведущий.

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Авто Евгения Фешака полностью уничтожено / © скриншот с видео

Евгений Фешак также добавил, что государство не компенсирует уничтоженные автомобили, а только жилье. Однако ведущего порадовало другое — реакция его друзей. Он не просил о помощи, но близкие откликнулись и предлагали либо взять на временное пользование их авто, либо одолжить средства на покупку нового. По словам Евгения Фешака, это и показывает сплоченность украинцев, которые не оставят в беде.

«На сегодняшний день государство не компенсирует потери автомобилей, только потери жилья. Я хочу очень отметить то, как поступили мои друзья. Я никого ни о чем не просил, но двое моих товарищей сразу сказали мне: „Женя, у нас есть авто, которое мы в семье не используем, так бери и пользуйся“. Третий мой друг предложил одолжить деньги на покупку автомобиля. Это показывает, как украинцы все собраны», — отметил ведущий.

Напомним, недавно интервьюер Слава Демин рассказал, как его авто во время обстрела Киева повредила ракета. Сам ведущий уже купил новый внедорожник, который обошелся ему в 30 тысяч долларов.

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