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У предательницы Таисии Повалий конфисковали имущество в Украине, элитное авто и права на песни

У предательницы Таисии Повалий конфисковали имущество в Украине, элитное авто и права на песни

Таисия Повалий

Уже известно, куда пойдут конфискованные у скандальной исполнительницы активы.

У скандальной певицы Таисии Повалий, которая является ярой поклонницей путина и поддерживает войну, конфисковали имущество в Украине, элитное авто и права на песни.

Соответствующее решение вынес Высший антикоррупционный суд 22 октября. В сообщении говорилось, что против народной артистки применили санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях".

В пользу государства у артистки конфисковали авто BMW, имущественные права на музыку и слова до девяти произведений, а именно "Обниму тебя", "Любит, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро".

Таисия Повалий / © скриншот с видео
Таисия Повалий / Фото: скриншот с видео

Также в пользу государства пошли семь земельных участков, расположенных в Киевской области, жилой дом, домовладение и травматический пистолет.

Хотя в сообщении Высшего антикоррупционного суда не называлось имени певицы, против которой были применены санкции, однако "Суспильное" сообщает, что речь идет именно о Таисии Повалии.

Таисия Повалий / © скриншот с видео
Таисия Повалий / Фото: скриншот с видео

Напомним, Таисия Повалий еще до начала полномасштабной войны продемонстрировала свою пророссийскую позицию. С началом российского вторжения мнение артистки о РФ не изменилось. Она поддержала действия кремлевского диктатора, прославляла оккупантов и распространяла пропаганду России. В октябре 2022 года против Повалий ввели санкции. В начале 2024 года СБУ объявила предательнице подозрение по трем статьям.

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