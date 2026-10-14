У предателя Джигана отобрали имение в России, где он устроил стрельбу: как рэпер остался без жилья

Джиган / © instagram.com/iamgeegun

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На дом российского рэпера, к сожалению, украинского происхождения Джигана в Подмосковье наложили арест из-за задолженности по алиментам перед его женой Оксаной Самойловой, достигшей 1,7 млн рублей.

Соответствующее постановление отдел судебных приставов РФ издал 12 октября. Долг артиста скапливался с 2020 года. Речь идет о роскошном имении площадью 1282 квадратных метра. Недвижимость расположена в закрытом поселке Тимошкино в Красногорске. На территории элитного комплекса есть вертолетная площадка, летний театр и английский клуб. Стоимость особняка оценивают в эквиваленте гривне в почти 190 миллионов.

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Дом Джигана

Дом Джигана

Дом перешел в собственность Джигана после того, как супруги заключили мировое соглашение 1 апреля 2026 года. Теперь из-за невыполненных финансовых обязательств артист рискует потерять дорогое имущество.

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Также один из пропагандистских общественных деятелей обратился в федеральную службу судебных приставов РФ с просьбой выставить недвижимость рэпера на электронный аукцион. Свою инициативу он объяснил необходимостью защитить интересы детей и многодетной матери.

Дом Джигана

Дом Джигана

У арестованного имения есть и другая скандальная история. Именно в этом доме, по утверждению пропагандистского источника, Джиган открывал огонь по работникам обслуживающего персонала.

Дом Джигана

Напомним, недавно Джиган отверг расстрел персонала, но за дело взялась полиция. Пока известно, сколько «светит» рэпперу.

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