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У предателя Джигана отобрали имение в России, где он устроил стрельбу: как рэпер остался без жилья
Судебные приставы арестовали элитную недвижимость артиста, стоимость которой составляет почти 190 млн грн.
На дом российского рэпера, к сожалению, украинского происхождения Джигана в Подмосковье наложили арест из-за задолженности по алиментам перед его женой Оксаной Самойловой, достигшей 1,7 млн рублей.
Соответствующее постановление отдел судебных приставов РФ издал 12 октября. Долг артиста скапливался с 2020 года. Речь идет о роскошном имении площадью 1282 квадратных метра. Недвижимость расположена в закрытом поселке Тимошкино в Красногорске. На территории элитного комплекса есть вертолетная площадка, летний театр и английский клуб. Стоимость особняка оценивают в эквиваленте гривне в почти 190 миллионов.
Дом перешел в собственность Джигана после того, как супруги заключили мировое соглашение 1 апреля 2026 года. Теперь из-за невыполненных финансовых обязательств артист рискует потерять дорогое имущество.
Также один из пропагандистских общественных деятелей обратился в федеральную службу судебных приставов РФ с просьбой выставить недвижимость рэпера на электронный аукцион. Свою инициативу он объяснил необходимостью защитить интересы детей и многодетной матери.
У арестованного имения есть и другая скандальная история. Именно в этом доме, по утверждению пропагандистского источника, Джиган открывал огонь по работникам обслуживающего персонала.
Напомним, недавно Джиган отверг расстрел персонала, но за дело взялась полиция. Пока известно, сколько «светит» рэпперу.