У пропагандиста Соловьева случилась истерика из-за приезда Аллы Пугачевой в Россию: "Тварь, шелуха, мразь"

У российского пропагандиста Владимира Соловьева случилась очередная истерика в эфире его шоу.

Рупор кремля позволил себе прокомментировать приезд в россию певицы Аллы Пугачевой. Как известно, на днях артистка вернулась в РФ, чтобы побывать на похоронах своего друга, модельера Валентина Юдашкина.

Соловьев разразился эмоциями относительно того, как Пугачеву вообще пустили в рф и не наказали за ее позицию. Примадонну он назвал "тварью, шелухой, мразью":

"Я не понимаю, почему пустили Пугачеву обратно? Это вообще что такое? Это что, все можно? То есть можно говорить все, что угодно о стране. А потом их пускают назад? Давайте, еще по телевизору ее покажите, дайте концерт провести. В ножки ей упадите. Это же осчастливила, кормилица вернулась. А в это время пацаны на фронте. Давайте я покажу вам настоящих людей, а не всю эту тварь, всю эту шелуху, всю эту мразь", — сказал Соловьев в своем шоу.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

Кроме Пугачевой, затронул пропагандист и свою любимую тему. В прямом эфире своего шоу Соловьев призвал РФ использовать ядерное оружие:

"Извольте отвечать жестко и сделать все необходимое. Если вам для этой цели необходимо использовать тактическое ядерное оружие – используйте, стратегическое – используйте", – сказал рупор кремля.

Алла Пугачева вернулся в Россию

Напомним, что 3 мая ряд РосСМП сообщил, что Алла Пугачева из Израиля прилетела в россию. Артистка вернулась в Москву, чтобы провести в последний путь своего друга, дизайнера Валентина Юдашкина, скончавшегося 2 мая 2023 года.

Как известно, с началом полномасштабного вторжения россии в Украину Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и их 9-летними детьми уехали в Израиль. Галкин публично выступил против войны в Украине и осудил кровавую политику путина. Из-за позиции юмориста начали "отменять" в России, с ним расторгли контракты на ТВ и признали "иноагентом" в россии.

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