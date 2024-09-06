У путинистки Таисии Повалий могут конфисковать имущество в Украине и ограничить в исполнении некоторых песен

Минюст обратилось в Высший антикоррупционный суд.
Министерство юстиции Украины намерено наложить жесткие санкции на путинистку, певицу Таисию Повалий.
Артистка, которая во время войны живет и зарабатывает кровавые рубли в РФ, может оказаться без имущества, которым она в свое время завладела в Украине. Так, из-за ее пылкой пророссийской позиции Минюст подало иск в Высший антикоррупционный суд с целью конфисковать у нее все имущество, которым предательница прямо или косвенно владеет на территории Украины.
В частности, речь идет о семи земельных участках, нескольких автомобилях, доме и домовладении и четырех единицах устройств для отстрела патронов. Более того, у бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов" также не будет права исполнять из своего репертуара восемь песен. Об этом говорится на сайте Минюста.
Напомним, певица Таисия Повалий во время войны стала страстной поклонницей путина и даже сменила гражданство на российское, щеголяя своим новым паспортом. Предательница довольно часто отличается чепухой об "освобождении украинцев", дискредитирует украинских бойцов и не раз призывала к захвату Украины.
Кроме того, Повалий цинично развлекает окупантов своими концертами, сотрудничая с террористами. В начале этого года СБУ объявила горе-артистке подозрение по трем статьям – коллаборационная деятельность, призывы к войне и признание вооруженной агрессии против Украины.
Читайте также: