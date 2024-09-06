У путинистки Таисии Повалий могут конфисковать имущество в Украине и ограничить в исполнении некоторых песен

Министерство юстиции Украины намерено наложить жесткие санкции на путинистку, певицу Таисию Повалий.

Артистка, которая во время войны живет и зарабатывает кровавые рубли в РФ, может оказаться без имущества, которым она в свое время завладела в Украине. Так, из-за ее пылкой пророссийской позиции Минюст подало иск в Высший антикоррупционный суд с целью конфисковать у нее все имущество, которым предательница прямо или косвенно владеет на территории Украины.

В частности, речь идет о семи земельных участках, нескольких автомобилях, доме и домовладении и четырех единицах устройств для отстрела патронов. Более того, у бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов" также не будет права исполнять из своего репертуара восемь песен. Об этом говорится на сайте Минюста.

Таисия Повалий получила российский паспорт / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Напомним, певица Таисия Повалий во время войны стала страстной поклонницей путина и даже сменила гражданство на российское, щеголяя своим новым паспортом. Предательница довольно часто отличается чепухой об "освобождении украинцев", дискредитирует украинских бойцов и не раз призывала к захвату Украины.

Кроме того, Повалий цинично развлекает окупантов своими концертами, сотрудничая с террористами. В начале этого года СБУ объявила горе-артистке подозрение по трем статьям – коллаборационная деятельность, призывы к войне и признание вооруженной агрессии против Украины.

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