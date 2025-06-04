Рэпер Тайга / © Associated Press

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У известного американского рэпера Tyga на концерте в Москве стащили дорогой перстень с пальца.

Исполнитель решил выступать в стране-агрессоре России. Очевидно, его не смущает, что РФ развязала в Украине ужасную войну и ежедневно убивает невинных людей, или же кровавые рубли оказались важнее совести. Тем не менее, россияне показали ему, что значит "российское гостеприимство".

Во время концерта Tyga спустился со сцены к зрителям. Одна из зрительниц заприметила дорогое кольцо с бриллиантом на его пальце. Украшение она решила украсть и взялась упорно стягивать его с пальца. Тем временем испуганный рэпер пытался не дать ей этого сделать. Наконец, кольцо упало на пол. Охрана вмешалась и вернула Tyga украшение. Поэтому, рэпер остался с кольцом, а также с испуганным выражением лица.

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Отметим, рэпер Tyga не осуждал развязанную Россией войну в Украине. Зато он признался в любви к РФ и, пока мировые звезды отказываются туда ездить, дал там концерт.

Напомним, недавно шоумен Александр Ревва, который родом из Донецка, окончательно предал Украину. Артист получил российское гражданство.