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У рэпера Tyga в Москве стащили кольцо с пальца прямо во время концерта
Рэпер, который надумал выступать в России, развязавшей в Украине войну, на себе ощутил "российское гостеприимство".
У известного американского рэпера Tyga на концерте в Москве стащили дорогой перстень с пальца.
Исполнитель решил выступать в стране-агрессоре России. Очевидно, его не смущает, что РФ развязала в Украине ужасную войну и ежедневно убивает невинных людей, или же кровавые рубли оказались важнее совести. Тем не менее, россияне показали ему, что значит "российское гостеприимство".
Во время концерта Tyga спустился со сцены к зрителям. Одна из зрительниц заприметила дорогое кольцо с бриллиантом на его пальце. Украшение она решила украсть и взялась упорно стягивать его с пальца. Тем временем испуганный рэпер пытался не дать ей этого сделать. Наконец, кольцо упало на пол. Охрана вмешалась и вернула Tyga украшение. Поэтому, рэпер остался с кольцом, а также с испуганным выражением лица.
Отметим, рэпер Tyga не осуждал развязанную Россией войну в Украине. Зато он признался в любви к РФ и, пока мировые звезды отказываются туда ездить, дал там концерт.
Напомним, недавно шоумен Александр Ревва, который родом из Донецка, окончательно предал Украину. Артист получил российское гражданство.