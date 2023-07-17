У Романа Сасанчина заболела годовалая дочь: "Пришлось пойти к врачу"

Победитель проектов "Голос діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин поделился печальной новостью, что его годовалая дочь Элизабет заболела.

Об этом исполнитель сообщил в Instagram-stories. На днях артист вместе с женой Иванной и дочерью приехал в Киев. Однако маленькая девочка начала плохо чувствовать себя. Как рассказал музыкант, в Элизабет поднялась высокая температура.

"Каждые три часа температура поднимается до 39,7. Также очень знобит", – рассказывал артист.

Роман Сасанчин с дочерью / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Молодые родители решили не заниматься самолечением, поэтому обратились за помощью к врачам.

"Вынуждены были пойти к врачу, поскольку ночью Элиза совсем была никакая и плакала от боли в животике", — поделился Роман.

Жена Романа Сасанчина с дочерью / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Что именно случилось с маленькой Элизабет, певец не стал рассказывать. Однако Сасанчин отметил, что они с женой пытаются вылечить дочь и поднять ей настроение.

Дочь Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Напомним, недавно болел 5-летний сын актрисы Наталки Денисенко. У маленького мальчика тоже поднималась высокая температура.

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