У Саши Бо заболел 5-летний сын: "Только этого нам не хватало"

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо поделилась печальными новостями, что ее младший сын заболел.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. По словам блогерши, у 5-летнего Жени поднялась высокая температура. Других симптомов болезни нет, поэтому Саша предполагает, что это произошло из-за внезапного похолодания.

"Еще только этого нам не хватало. Женя заболел. Дело следующее — у Жени поднялась высокая температура без каких-либо других симптомов. Просто 38, ребенок очень хилый. Я надеюсь, что это такая реакция на внезапную смену погоды. У нас в Ивано-Франковске сейчас очень холодно, утром было 10 градусов, или это скачок роста. Я не знаю, не хочется думать о чем-то плохом, потому что симптомов других нет", — рассказала Бо.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерша добавила, что сейчас активно лечит Женю. К слову, скоро у старшего сына Саши – Дани – будет день рождения, поэтому к тому времени 5-летнему мальчику нужно поправиться, ведь он тоже с нетерпением ждет праздника брата.

"Я надеюсь, ему станет лучше к среде, потому что в среду в Дани день рождения, а это уже послезавтра. День рождения у одного брата – это одновременно день рождения и для другого. Женя тоже очень ждет этого празднования, каждый день меня об этом спрашивает: когда и как это будет происходить. Поэтому Женя теперь со мной на домашнем круглосуточно", — отметила Саша.

Позже блогерша вышла на связь и поделилась, что ее сыну уже становится лучше. Они даже вместе вышли на прогулку во двор.

"Жени уж лучше, вышли походить", — поделилась знаменитость.

Сын Саши Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, ранее супруга Тимура Мирошниченко поделилась, что их 2-летний сын заболел. Инна призналась, какой диагноз маленькому Марселю поставили врачи.

Читайте также: