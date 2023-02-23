В Сети появилось жесткое видео, как Артем Пивоваров хватается за ногу и корчится от боли

Стало известно, как музыкант травмировался на концерте в Быдгоще.

В Сети обнародовали жесткое видео, где украинский певец Артем Пивоваров во время своего концерта резко падает на пол и хватается за ногу.

В частности, на днях артист выступил в польском городе Быдгощ. Выступление исполнителя не прошло без неприятных инцидентов, ведь Артем травмировал ногу, что аж пришлось вызвать скорую.

Артем Пивоваров

Пивоваров не рассказывал, как именно так произошло. Впрочем, у TikTok появилось видео, где показали момент получения травмы артистом.

Исполнитель активно поет и танцует. На мгновение Артем стал на край сцены отдохнуть, поставив одну ногу на колонку. Но когда певец снова возвращался на середину, то поскользнулся и резко упал. Пивоваров сразу схватился за ногу и стал корчиться от боли.

Кстати, после того, как врачи оказали Артему первую медицинскую помощь, он вернулся на сцену и доиграл концерт до конца. Правда, пел Пивоваров уже сидя на стуле, ведь медики строго-настрого запретили ему нагружать травмированную ногу.

Напомним, недавно артист Андрей Данилко вышел на сцену, имея проблемы со здоровьем. В частности, музыканта подкосил ларингит. Впрочем, врач помог ему быстро поправиться, и Данилко отыграл концерт.

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