У Сети появилось жесткое видео, как Джереми Реннер едва передвигается после серьезной травмы ноги

Звезда "Мстителей", американский актер Джереми Реннер после серьезной травмы ноги не может полноценно ходить.

В Сети недавно появилось видео, где знаменитость едва передвигается. В частности, на премьеру ленты "Реннервация", а именно на красную дорожку, Реннер прибыл на специальном самокате с сиденьем. Таким образом, актер пытается не нагружать травмированную ногу.

Когда Джереми слез со специального самоката, то взял трость, которая помогает ему держать равновесие. Без спецтранспорта актер едва шел и сильно хромал. Судя по видео, актеру действительно больно ходить.

Напомним, 1 января Джереми Реннер получил серьезные травмы, когда убирал снег ратраком. С актером произошел несчастный случай – его переехала снегоуборочная машина. Реннера срочно госпитализировали в больницу, где медики ставили его на ноги. Правда, выводы врачей были неутешительны, травмированную конечность знаменитости даже хотели ампутировать.

К счастью, Реннер начал быстро поправляться. В настоящее время он находится дома, где продолжается его лечение. А вот в публичном пространстве звезда "Мстителей" почти не появляется.

Читайте также: