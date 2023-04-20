У Сети появилось жесткое видео, как Джереми Реннер едва передвигается после серьезной травмы ноги

Артист передвигается с помощью специального самоката с сиденьем.
Звезда "Мстителей", американский актер Джереми Реннер после серьезной травмы ноги не может полноценно ходить.
В Сети недавно появилось видео, где знаменитость едва передвигается. В частности, на премьеру ленты "Реннервация", а именно на красную дорожку, Реннер прибыл на специальном самокате с сиденьем. Таким образом, актер пытается не нагружать травмированную ногу.
Когда Джереми слез со специального самоката, то взял трость, которая помогает ему держать равновесие. Без спецтранспорта актер едва шел и сильно хромал. Судя по видео, актеру действительно больно ходить.
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Напомним, 1 января Джереми Реннер получил серьезные травмы, когда убирал снег ратраком. С актером произошел несчастный случай – его переехала снегоуборочная машина. Реннера срочно госпитализировали в больницу, где медики ставили его на ноги. Правда, выводы врачей были неутешительны, травмированную конечность знаменитости даже хотели ампутировать.
К счастью, Реннер начал быстро поправляться. В настоящее время он находится дома, где продолжается его лечение. А вот в публичном пространстве звезда "Мстителей" почти не появляется.
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