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У Сети появилось жесткое видео, как Джереми Реннер едва передвигается после серьезной травмы ноги

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1788
Время на прочтение
2 мин
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У Сети появилось жесткое видео, как Джереми Реннер едва передвигается после серьезной травмы ноги

Джереми Реннер / Фото: Associated Press

Артист передвигается с помощью специального самоката с сиденьем.

Звезда "Мстителей", американский актер Джереми Реннер после серьезной травмы ноги не может полноценно ходить.

В Сети недавно появилось видео, где знаменитость едва передвигается. В частности, на премьеру ленты "Реннервация", а именно на красную дорожку, Реннер прибыл на специальном самокате с сиденьем. Таким образом, актер пытается не нагружать травмированную ногу.

Когда Джереми слез со специального самоката, то взял трость, которая помогает ему держать равновесие. Без спецтранспорта актер едва шел и сильно хромал. Судя по видео, актеру действительно больно ходить.

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Напомним, 1 января Джереми Реннер получил серьезные травмы, когда убирал снег ратраком. С актером произошел несчастный случай – его переехала снегоуборочная машина. Реннера срочно госпитализировали в больницу, где медики ставили его на ноги. Правда, выводы врачей были неутешительны, травмированную конечность знаменитости даже хотели ампутировать.

К счастью, Реннер начал быстро поправляться. В настоящее время он находится дома, где продолжается его лечение. А вот в публичном пространстве звезда "Мстителей" почти не появляется.

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Дата публикации
Просмотры
1788
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