У Шэрон Стоун диагностировали обширную фиброзную опухоль после установления ложного диагноза

Звезда Голливуда Шэрон Стоун сообщила поклонникам о проблемах со здоровьем, о которых она узнала недавно.

Своей проблемой актриса поделилась на своей странице в Instagram. Она рассказала, что сначала врачи поставили ей ложный диагноз. Знаменитость поделилась, что врачи назначили ей ошибочное лечение, после чего у нее усилилась боль.

"С усиливающейся болью я пошла за вторым мнением: у меня большая фиброзная опухоль, которую надо вырезать", — поделилась Шэрон.

Фото: instagram.com/sharonstone

Стоун обратилась к женщинам и призвала их не пренебрегать здоровьем и проверять диагнозы врачей у нескольких специалистов.

"Я буду лежать 4-6 недель до полного восстановления. Спасибо за ваше беспокойство. Все хорошо", — добавила Шэрон.

Напомним, ранее звезда уже перенесла удаление опухолей. Как рассказывала Шэрон Стоун, в 2001 году она перенесла операцию, ведь у нее было обнаружено несколько доброкачественных новообразований. Также в том же году актриса перенесла инсульт.

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