У скандального Александра Волошина ограбили дом в Польше: "Работаю со следователями и полицией"

Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

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Скандальный блогер Александр Волошин, который во время полномасштабной войны уехал за границу, поделился, что его дом в Польше ограбили.

Об этом звезда Сети сообщил в своем Instagram и опубликовал кадры, на которых показал, как в его доме работают правоохранители. Пока что неизвестно, кто именно ограбил Волошина. Блогер говорит, что работает со следователями и полицией.

Волошин также поделился, что ситуация, конечно, неприятная и возмутила его. Тем не менее, он не отчаивается. Как говорит блогер, если бы это произошло еще три месяца назад, то у него возникла бы депрессия. Детали Волошин пообещал со временем рассказать.

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Дом Александра Волошина ограбили / © instagram.com/voloshyn_xx

"Со мной все хорошо! Я жив, никого не убил и в тюрьму не сел. Но случилась малоприятная для меня ситуация...Мой дом ограбили какие-то х**сосы. Сейчас работаю со следователями и полицией, все время идет туда. Поэтому о деталях позже. Но я очень рад, что это случилось, когда меня уже не сбить с пути. Потому что если бы это произошло три месяца назад, у меня опять началась бы депрессия”, — поделился блогер.

Дом Александра Волошина ограбили / © instagram.com/voloshyn_xx

Отметим, что летом 2024 года Александр Волошин выехал из Украины и заявил, что не вернется. По его словам, он не мог оставаться в стране, ведь его жизни якобы угрожала опасность. Тем не менее, украинцев сильно возмутил такой поступок блогера. Дело в том, что непонятно, законно ли он выехал из Украины. Во время полномасштабной войны пересечение границы мужчинами призывного возраста запрещено.

К слову, с недвижимостью за границей Александру Волошину, похоже, не везет. Ранее он жаловался, что на Бали затопило его виллу , которую он приобрел за 370 тысяч долларов.