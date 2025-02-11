У скандального Волошина затопило виллу на Бали, которую он купил за 370 тысяч долларов

У скандального блогера Александра Волошина, который сбежал из Украины, затопило виллу на Бали.

Об этом звезда Сети рассказал в своем Instagram. Он сообщил, что виллу – затопило, а также показал кадры, как пол дома полностью покрыт водой. Волошину повезло арендаторами, которые не сбежали, а помогли. Также человек, который управляет виллой, тоже быстро среагировал и решил проблему с потопом.

"Что я могу сказать... Неприятно... Мне очень повезло с людьми, которые арендуют виллу, со всем помогли. Человек, управляющий виллой, — тоже красавчик. Быстро среагировали и решили проблему", — поделился блогер.

Вилла Александра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Благодаря быстрой реакции великого ущерба удалось избежать. К слову, Волошин покупал виллу за 370 тысяч долларов. Сам блогер после инцидента сделал для себя выводы.

"Обошлось без больших убытков. Но спасибо, жизнь, выводы еще раз сделал. 370 тысяч долларов стоит вилла… По факту, в один день ее может просто затопить и все…", — добавил блогер.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Отметим, что летом прошлого года Александр Волошин признался, что уехал из Украины и не собирается возвращаться. На такой шаг блогер якобы вынужден был пойти, ведь его жизни угрожала опасность.

Читайте также: