У солиста Maroon 5 Адама Левина нашлось еще две любовницы – одной из них он жаловался на свой брак

После того, как Instagram-модель Самнер Строу обнародовала, что год имел отношения с Адамом Левином, женатым на Бехати Принслу, отыскалось еще несколько любовниц артиста.

Так, в Сети появились новые переписки музыканта с девушками. Одну он заваливал комплиментами и предлагал с ним переспать, а затем сбросил ей в сообщения короткое видео, где говорит, что он глупый.

Этой же девушке, тату-модели по имени Марика, он признавался, что одержим ею. Когда девушка напомнила Левину, что он женат, певец сказал, что это действительно так. Впрочем, говорил Адам, все в браке очень тяжело, ничего не помогает, и он мог бы уйти.

После этого Левин писал восторженные комментарии фигуре девушки, а затем назначал ей дату следующего свидания – что значит, что они все же виделись и между ними что-то было.

Интересно, что и этой девушке Адам написал, что у него вскоре родится еще один ребенок и это будет мальчик, каким именем артист назовет малыша, он почему-то тоже решил сообщить девушке.

Любовница Адама Левина Марика / Фото: instagram.com/mvrykv_

Была и еще одна модель, с которой Левин пофлиртовал, но дальше дело не дошло.

Напомним, что ранее Instagram-модель Самнер Строу сообщила, что год встречалась с женатым солистом Maroon 5 Адамом Левином. Девушка показала переписку с певцом.

Впрочем, Левин не заставил долго ждать реакции. Солист Maroon 5 не опроверг слухи об интрижке с моделью и заявил, что берет на себя полную ответственность за произошедшее. Он добавил, что допустил огромную ошибку и ему жаль, что он был так глуп и наивен. Адам подчеркнул, что его жена и его семья – это все, что его волнует в этом мире.

Адам Левин с женой Бегати Принслу / Фото: Associated Press

Заметим, что Адам Левин уже восемь лет женат на модели Victoria's Secret Бехати Принслу, от которой имеет двух дочерей и сейчас ждет третьего ребенка.

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