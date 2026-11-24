Тина Кароль, Злата Огневич, Кристина Соловий

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За кулисами успешной карьеры, громких премьер и роскошной жизни украинских знаменитостей нередко прячутся финансовые трудности: кредиты, многолетние выплаты и долги на десятки и даже сотни тысяч долларов. Некоторые артисты рисковали собственными деньгами ради масштабных шоу, другие вкладывались в творчество или недвижимость, а кому приходилось учиться финансовой грамотности уже после неприятного опыта с банками.

Звездный статус не всегда гарантирует стабильный доход. Даже популярные исполнители могут оказаться в ситуации, когда расходы превышают заработки. Особенно ощутимы такие проблемы становились после неудачных концертов, дорогих творческих проектов и начала полномасштабной войны. Некоторые знаменитости открыто рассказывали о своих финансовых затруднениях, не скрывая грустей и обстоятельств. Остальные годы постепенно закрывали кредиты, которые брали еще в начале карьеры. А отдельные артисты оказывались в центре громких скандалов из-за обвинений в неуплате налогов, которые впоследствии отрицали.

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Редакция сайта ТСН.ua напоминает, какие украинские звезды рассказывали о долгах, сколько денег им приходилось возвращать и как финансовые трудности влияли на их жизнь.

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MELOVIN потерял 800 тысяч гривен

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Быть узнаваемым – это далеко не всегда гарантия финансового успеха, и на собственном опыте это почувствовал певец MELOVIN. Артист решил не ограничиваться обычным концертом, а подготовить для поклонников масштабное шоу американского уровня. На реализацию замысла ушло немалое средство: нужно было организовать сцену, световое оборудование и работу большой команды.

Однако амбициозный проект не оправдал финансовых ожиданий исполнителя. Вместо прибыли он получил серьезные убытки, которые пришлось компенсировать за свой счет.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

По словам MELOVIN, после концерта он остался в минусе в 800 тысяч гривен. Чтобы рассчитаться со всеми, кто работал над шоу, певцу пришлось обращаться в кредиты. Отдавать заемные деньги артисту пришлось долгое время.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Светлана Тарабарова до сих пор выплачивает кредит за дом под Киевом

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Певица Светлана Тарабарова и ее муж, продюсер Алексей Бондарь, в свое время решили осуществить семейную мечту — приобрести собственное здание недалеко от столицы. Чтобы получить желаемую недвижимость, супруги оформили кредит, рассчитывая постепенно выплачивать его благодаря своим заработкам.

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Однако планы семьи кардинально изменились после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Концертная деятельность артистки фактически остановилась, а вместе с ней значительно сократились и доходы. В то же время, финансовые обязательства перед банком никуда не исчезли.

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Ситуация стала настолько сложной, что супруги даже решили выставить дом на продажу. Таким образом они надеялись избавиться от значительной финансовой нагрузки. Впрочем, найти покупателей на дом не удалось.

Затем Тарабарова откровенно рассказала о масштабах семейного кредита. По ее словам, остаток долга за дом составил около 100 тысяч долларов. Семья продолжает постепенно выплачивать эту сумму, несмотря на все трудности военного времени.

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Кристина Соловий осталась виновата Святославу Вакарчуку 27 тысяч долларов

Кристина Соловий

Финансовые обязательства могут возникать не только перед банками. Иногда деньги придется возвращать людям, которые в свое время помогли построить карьеру. Именно такая ситуация сложилась у певицы Кристины Соловий после завершения ее сотрудничества со Святославом Вакарчуком.

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Осенью 2023 стало известно о прекращении продюсерских отношений артистки с лидером группы «Океан Эльзы». После этого публичный интерес привлекла и финансовая сторона их сотрудничества.

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

Как выяснилось, в свое время Вакарчук занял Соловий 27 тысяч долларов. Деньги нужны были для развития музыкальной карьеры, записи композиций и создания клипов. То есть речь шла об инвестициях в творчество певицы, которые она должна была вернуть.

2024 Соловий публично подтвердила, что имеет такое финансовое обязательство перед бывшим наставником. Исполнительница также пообещала вернуть заемные средства.

Кристина Соловий

Тина Кароль годами отдавала долги после «Евровидения»

Тина Король / © instagram.com/tina_karol

Для Тины Кароль участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2006» стало важным этапом карьеры. Тогда певица представила Украину с композицией Show Me Your Love и заняла седьмое место. Выступление принесло ей значительное внимание европейской аудитории, однако за возможность достойно представить страну пришлось заплатить немалую цену.

Подготовка к конкурсу потребовала серьезных финансовых вложений. Постановка номера, костюмы, организационные расходы и другие составляющие участия нуждались в значительных средствах. В результате по возвращении с конкурса артистка столкнулась с долговыми обязательствами.

Тина Король / © instagram.com/tina_karol

Кароль неоднократно упоминала, что финансовые последствия участия в Евровидении преследовали ее еще много лет. Певице пришлось постепенно рассчитываться с образовавшимися кредитами через подготовку к международному выступлению.

При этом исполнительница продолжала развивать карьеру и работать над новыми проектами. Опыт конкурса стал для нее не только профессиональным прорывом, но серьезным финансовым испытанием.

Тина Король

Елена Тополя не смогла самостоятельно покрыть расходы на «Евровидение»

Елена Тополь / © instagram.com/alyoshasinger

Еще одной украинской исполнительницей, для которой участие в Евровидении обернулось финансовыми трудностями, стала Елена Тополя, известная ранее под сценическим именем Alyosha. В 2010 году артистка представляла Украину на конкурсе в Осло с песней Sweet People.

Подготовка к международному выступлению требовала значительных затрат. Отдельным финансовым испытанием стало нахождение команды в Норвегии, где проживание и организация работы стоили немало. К этому добавились расходы по постановке конкурсного номера и другие нужды делегации.

Елена Тополь / © instagram.com/alyoshasinger

Чтобы обеспечить подготовку к конкурсу, певице пришлось одалживать деньги. Возврат средств растянулся на годы, поэтому участие в международном музыкальном соревновании оставило после себя не только профессиональные достижения.

По словам артистки, часть долга наконец согласились списать кредиторы. Таким образом, не все финансовые обязательства ему пришлось закрывать самостоятельно.

Несмотря на сложности, Alyosha достойно представила Украину на конкурсе и заняла десятое место. Впрочем, финансовая сторона этой поездки стала для нее опытом, который вряд ли можно назвать безмятежным.

Елена Тополь / © instagram.com/alyoshasinger

Злата Огневич брала кредит почти на 700 тысяч гривен

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Не всегда причиной долгов становятся масштабные концерты или международные проекты. Певица Злата Огневич в свое время откровенно рассказывала о другой стороне финансовых затруднений — неумении правильно распоряжаться своими деньгами.

В начале карьеры артистка не всегда соотносила свои желания с реальными возможностями. Она могла позволить себе дорогие покупки, даже если для этого приходилось одалживать деньги.

В частности, Огневич признавалась, что оформляла банковские кредиты на приобретение техники и даже подарков. Такой подход к расходам в конечном счете привел к накоплению финансовых обязательств, которые пришлось постепенно закрывать.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Выплаты стали для исполнительницы длительным и утомительным процессом. В конце концов, она смогла рассчитаться с долгами, однако после этого пересмотрела собственное отношение к деньгам.

Артистка призналась, что в начале пандемии также имела долг почти в 700 тысяч гривен, ведь отменился ее концертный тур. Певица была вынуждена выплачивать эти деньги еще два года.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Истории украинских знаменитостей демонстрируют, что финансовые трудности могут иметь совершенно разное происхождение. Для одних причин становятся чрезмерные затраты на творчество и желание поразить публику масштабом постановки. Для других кредиты на недвижимость, которые становятся непосильными после потери стабильного заработка. А некоторые признаются, что проблемы начинались с банального желания позволить себе больше, чем на самом деле разрешал бюджет.

Особенно уязвимой оказалась сфера украинского шоубизнеса после начала полномасштабной войны, когда концертный рынок претерпел серьезные изменения, а многие артисты потеряли привычные источники дохода.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказала больше о покинувших Киев звездах, почему они приняли такое решение и где теперь живут.

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