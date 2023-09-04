У Тимура Мирошниченко заболел 2-летний приемный сын

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко – Инна – поделилась, что заболел их 2-летний приемный сын Марсель.

Как поделилась возлюбленная шоумена в Instagram-stories, маленький мальчик начал сильно хрипеть, когда дышит. Кроме того, анализ крови был не в норме.

"Дышит со звуком курящего кальяна. Пришли анализы крови, там все тоже красное. Я ничего не понимаю. Нашла клинику, которая работает в воскресенье и где есть окно. Едем", — рассказала Инна.

Жена Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

После всех обследований врачи сделали вывод, что у маленького мальчика пневмония и что ему нужна госпитализация. Однако Инна пока выбрала домашнее лечение. Жена Тимура надеется, что через три дня Марселю станет лучше и не придется ложиться в больницу.

"Пневмония… От госпитализации я отказалась. Потому что он начинает задыхаться от одного вида врачей… Как сейчас ставить ему капельницы… Он не будет лежать 100%. Попросила несколько дней на домашнее лечение. Дали три. Если за три не станет лучше, то без вариантов. Я даже не знала, что пневмония может прийти так тихо. Температуры не было. Начал кашлять и все", — рассказала Мирошниченко.

2-летний сын Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Дома Марселя ждали ингаляции. Хотя 2-летний мальчик вообще не хотел их делать, но они необходимы для лечения.

"Все, что Марсель думает обо всех этих ингаляциях. Но подышал, выбора не дала", – поделилась Инна.

2-летний сын Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно у сына ведущего Никиты Добрынина тоже была пневмония. Льва госпитализировали в больницу. Сейчас сын ведущего чувствует себя лучше и находится дома.

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