В участника "Голосу країни-13" из-за неприятной ситуации едва не сорвалось выступление

На сцену "Голосу країни-13" вышел участник команды Нади Дорофеевой – Эдгар Енокян, чтобы принять участие в вокальном "кросс-батле".

Однако выступление вокалиста могло сорваться. Дело в том, что в Эдгара возникли проблемы с голосовыми связями. Исполнитель даже не мог репетировать, поэтому его выступление на сцене было под вопросом.

"Вообще, мне на этапе репетиций нельзя петь, потому что у меня такая профессиональная болезнь людей, которые занимаются музыкой. У меня натерлись связки, это называется "поющие узелки". У меня садится голос, начинает хрипеть. Когда я узнал эту штуку, я подумал, что все больше никогда в жизни не спою. Это очень странное ощущение. Ты пытаешься сделать так, как ты всегда делаешь голосом, а оно не работает", — поделился участник.

Эдгар Енокян / Фото: скриншот с видео

Наконец Эдгар вышел на сцену и спел хит Нади Дорофеевой "Кохаю, але не зовсім" в собственной интерпретации. Наставница оценила выступление своего подопечного и отметила, что он отлично спел ее трек, несмотря на проблемы с голосом.

"У Эдгара сейчас очень серьезная проблема со связями. У нас была возможность порепетировать эту песню два раза на сцене и один раз с педагогами по вокалу. Он мысленно учил мелодию, которую он изменил под себя. Это было невероятно сложно. Ты мой герой, я очень волновалась. Но ты настолько харизматичен, ты настолько искренний. Я очень тобой горжусь", — прокомментировала выступление Эдгара Надя Дорофеева.

Однако, к сожалению, участнику не удалось пройти в финал. Конкурентке Эдгара Енокяна – Галине – больше удалось убедить зрителей.

Смотрите "Голос країни-13" на канале "1+1 Украина" по воскресеньям в 21:00.

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