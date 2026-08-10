Александр Усик, Оля Полякова и Камалия

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Концерты, рекламные контракты и телепроекты уже давно перестали быть единственным источником дохода украинских знаменитостей. Многие артисты и публичные личности активно развивают собственный бизнес, инвестируют в перспективные направления или запускают авторские проекты, которые со временем превращаются в отдельные компании.

Кто-то делает ставку на косметику, другие — на аграрный сектор, технологии или ювелирное дело. А есть и те, кто инвестирует в украинскую культуру, создавая современные образовательные продукты. Редакция сайта ТСН.ua рассказывает, каким бизнесом занимаются украинские знаменитости за пределами сцены.

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Александр Усик — инвестиции от агробизнеса до технологий

Александр Усик

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик уже давно смотрит дальше спортивной карьеры. Он активно инвестирует в различные сферы бизнеса, формируя собственный инвестиционный портфель.

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Среди направлений, в которые спортсмен вкладывает средства, — аграрный сектор, в частности проекты по выращиванию голубики, технологические стартапы, международные инвестиции, недвижимость и строительство, а именно производство стеклопакетов.

Кроме того, Усик является соучредителем цифровой платформы для боксерского сообщества, которая объединяет спортсменов, тренеров и менеджеров со всего мира. Сам боксер неоднократно говорил, что стремится создать стабильную основу для будущего своей семьи даже после завершения спортивной карьеры.

Александр Усик с женой Екатериной и дочерью Марией / © instagram.com/usyk_kate1505/

MONATIK — собственная креативная компания

MONATIK / © instagram.com/monatik_official

Певец MONATIK уже давно занимается не только музыкальной карьерой. Вместе с командой он развивает собственную креативную компанию, которая занимается организацией концертов, созданием масштабных шоу, продюсированием и реализацией творческих проектов.

Артист неоднократно подчеркивал, что для него важно развивать украинскую креативную индустрию и создавать продукты, которые могут быть конкурентоспособными не только в Украине, но и за её пределами.

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MONATIK / © ТСН

Андрей Данилко — недвижимость в самом центре столицы

Андрей Данилко

Андрей Данилко также сделал ставку на недвижимость. На протяжении многих лет артист постепенно выкупал квартиры в легендарном «доме со звездой» на Крещатике, где и живет сам. По данным СМИ, со временем он стал владельцем почти целого подъезда, объединив часть квартир в просторные апартаменты, а остальные используя в качестве инвестиции.

Андрей Данилко / © instagram.com/tsyronian

Несмотря на полномасштабную войну, создатель «Верки Сердючки» не покинул Киев и продолжает жить в своей квартире в центре столицы. Хотя Данилко редко комментирует свои финансовые вложения, недвижимость в самом сердце Киева считается одним из его самых ценных активов.

Андрей Данилко / © instagram.com/tsyronian

Оля Полякова — косметика, спорт и сыроделие

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова уже давно превратила своё имя в полноценный бренд. Помимо концертной деятельности, артистка развивает собственную линейку косметических средств, которая пользуется популярностью среди поклонниц.

Кроме того, певица участвует в различных оздоровительных и спортивных проектах, а в социальных сетях регулярно сотрудничает с украинскими производителями.

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Оля Полякова и её регулярные советы по спорту / © maidan.ru

В то же время загородная усадьба Поляковой стала местом для ещё одного её увлечения — сыроделия. Артистка самостоятельно изготавливает крафтовые сыры из козьего молока, хотя неоднократно подчеркивала, что это прежде всего ее хобби, а не отдельный бизнес. В настоящее время она давно не упоминает об этом увлечении, поэтому точно неизвестно, продолжает ли она развивать эту сферу деятельности.

Оля Полякова демонстрирует процесс приготовления сыра / © facebook.com/polyakovamusic

«Даша Астафьева» — приложение, популяризирующее украинскую литературу

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева решила инвестировать не в индустрию красоты или моды, а в украинскую культуру. Певица и волонтёр стала основательницей мобильного приложения, которое знакомит пользователей с произведениями украинской литературы в аудиоформате.

Приложение Даши Астафьевой

В библиотеке проекта представлены классические и современные авторы, произведения об истории Украины, литература эпохи «Расстрелянного возрождения» и другие знаковые издания. Книги озвучивают как профессиональные дикторы, так и известные украинские артисты, а над оформлением работают современные иллюстраторы. Таким образом, проект объединил технологии, культуру и популяризацию украинского литературного наследия.

Камалия — крупный семейный бизнес

Камалия с бывшим мужем Захуром / © instagram.com/kamaliyaofficial

На протяжении почти двадцати лет Камалия состояла в браке с британско-украинским бизнесменом Мохаммадом Захуром, который построил международную бизнес-империю в сферах промышленности, недвижимости и инвестиций.

За это время артистка неоднократно рассказывала, что принимала участие в развитии семейных проектов и хорошо знакома с принципами ведения крупного бизнеса. После развода она также упоминала, что поддерживает хорошие отношения с бывшим мужем, а их семья по-прежнему связана общими активами. Одним из самых громких ударов для бизнеса Захура стало разрушение крупного столичного бизнес-центра в результате российских атак, о чем Камалия открыто рассказывала в соцсетях.

Крах семейного бизнеса Камалии

Артистка также занимается сельским хозяйством. Камалия рассказывала, что её хозяйство по выращиванию голубики начиналось всего с нескольких кустов возле дома, а со временем превратилось в большое поле в Киевской области. Кроме того, на своем участке певица выращивает овощи и ягоды — помидоры, огурцы и клубнику. Правда, если голубика стала отдельным направлением деятельности, то остальной урожай семья в основном использует для собственных нужд.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Наталья Денисенко — инвестиция в собственный бренд

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Актриса Наталья Денисенко также решила развивать собственное дело. Недавно она запустила авторский ювелирный бренд, в создание которого вложила около миллиона гривен собственных средств.

Артистка рассказала, что стремилась не просто выпустить коллекцию украшений, а создать отдельный бизнес со своей командой и производством. По её словам, запуск бренда стал одним из самых больших профессиональных вызовов за пределами актёрской карьеры.

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказала, какими были Могилевская, Вакарчук, Сумская и другие звезды в детстве. Их почти невозможно узнать.

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