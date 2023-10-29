У Валерия Меладзе отобрали бизнес в России: подробности

У певца Валерия Меладзе, молчащего о полномасштабной войне РФ против Украины, в России отобрали бизнес.

Как пишет один из российских пропагандистских Telegram-каналов, фирму Меладзе, оказывавшую услуги в сфере исполнительского искусства и которая просуществовала 20 лет, закрыла московская налоговая. По данным РосСМП, контору исполнителя закрыли после того, как он уехал из России.

Говорят, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину Меладзе вместе с супругой Альбиной Джанабаевой и сыновьями покинул страну-террористку. 24 февраля 2022 певец даже записал видео, в котором признал, что РФ вторглась на территорию Украины и просил остановить войну. Но буквально через несколько минут видео он отредактировал, откуда исчезли любые обвинения в сторону России.

Валерий Меладзе / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Напомним, что в начале этого года россияне вызверились на Валерия Меладзе после корпоратива в Дубае. Тогда исполнитель ответил на крик одного из фанатов в зале "Слава Украине" – "Героям Слава!". После этого Меладзе в РФ начали проверять на счет финансовой помощи ВСУ.

Инициатором проверки выступил глава общественной организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин. Он заявил, что Меладзе "неоднократно критиковал" полномасштабную войну, ну и, конечно же, вспомнил, что певец "произнес лозунг украинских националистов" во время корпоратива в ОАЭ.

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