У ведущего "Караоке на Майдане" резко ухудшилось состояние здоровья после операции: что будет со съемками

Рэпер ХАС

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Команда легендарного музыкального шоу «Караоке на майдане» сообщает об изменении в графике съемочного процесса. Съемка проекта, запланированная на 27 июня на Контрактовой площади, переносится на 4 июля, запись программ начнется с 11:00.

Причиной такого решения стало ухудшение здоровья ведущего «Караоке на Майдане» — известного украинского артиста ХАСа (Назара Хассана) после недавно перенесенной операции.

Артист находился на лечении и перенес уже четвертое хирургическое вмешательство на почке. Несмотря на то, что сам ХАС пытался сохранять оптимизм и поддерживать связь с поклонниками, послеоперационный период оказался непростым, и у ведущего пока что ухудшилось самочувствие.

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«Коллеги… мне хуже. Физически не смогу участвовать в съемках и выступлениях на этой неделе… Держите кулачки», — сообщил ведущий в своих соцсетях

Рэпер ХАС сообщил об ухудшении своего состояния

Организаторы отмечают, что встреча со зрителями, участниками и гостями проекта обязательно состоится уже 4 июля на Контрактовой площади. Всех поклонников шоу приглашают заранее планировать свое время, чтобы вместе вернуть драйвовую атмосферу на площадку и поддерживать ветеранов, ведь телеканал ТЕТ и «Королівський смак» вернули «Караоке на Майдане» ради благотворительной цели — поддержки реабилитационного центра «Титанові».

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