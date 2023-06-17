У Верки Сердючки прокомментировали ее выступление на вечеринке с россиянами в Греции

Вслед за шоуменом Владимиром Остапчуком, объяснять, почему выступила на мероприятии в Греции, где были и россияне, пришлось артистке Верке Сердючке.

Как известно, в Сети разгорелся скандал вокруг Остапчука, что он был ведущим дня рождения в Греции якобы жены российского олигарха Юлии Буряк. Но впоследствии выяснилось, что Юлия с тем олигархом развелась, а сейчас замужем за одесситом Андреем. Они активно поддерживают ВСУ и осуждают кровавую политику путина. Впрочем, на мероприятии присутствовало несколько россиян.

После Остапчука стало известно, что на дне рождения Буряк выступила Верка Сердючка со своим бэндом. В комментарии Telegram-каналу "Кульутрная Прачечная" менеджер Андрея Данилко Андрей Уренев объяснил, что о россиянах на мероприятии они не знали. Сердючка общалась с гостями на украинском и пела Russia Goodbye:

"Позиция Андрея Данилко всем известна. Концерт проходил, как всегда, с украинскими флагами, песней Russia Goodbye и т.д. Трудно представить, что Данилко, персональный враг всех российских пропагандистов, которому запрещен въезд в россию на 50 лет и за чьи песни в россии возбуждают уголовные дела, мог пригласить кто-то из россии или сочувствующий", — сказал Уренев.

Верка Сердючка

Менеджер Данилко добавил, что их заверили, что на празднике не будет никого, кто поддерживает путина и войну против Украины:

"Ведущий украинец, были и другие украинские артисты. На мероприятии присутствовал Илья Лагутенко, много лет живущий в Лос-Анджелесе, публично осудивший войну, и ни разу не нарушавший законы Украины поездками в Крым после 2014 года", – отметил Уренев.

Напомним, что кроме Владимира Остапчука и Верки Сердючки на дне рождения Юлии Буряк также выступили Quest Pistols. Представитель группы также отметил, что они ехали выступать к украинцам, тщательно проверили лайнап, в котором находились только украинские артисты с четкой гражданской позицией. Коммуникация с собравшимися была на украинском языке:

"В нашей команде абсолютно четкая позиция относительно невозможности сотрудничества с лицами, поддерживающими политику россии, и нарушающими украинское и международное право", – сказал менеджер Quest Pistols Юрий Федоров.

Кстати, этот скандал прокомментировала и супруга Владимира Остапчука Екатерина Полтавская. Она вступилась за мужа и подчеркнула, что он, как и Сердючка, ехал выступать перед украинцами и что у Владимира четкая гражданская позиция и он очень активно помогает ВСУ.

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