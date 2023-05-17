У Виктора Павлика полиция забрала спецпропуск, которым хвасталась в Сети его жена

В украинского певца Виктора Павлика полиция забрала спецпропуск, которым в Сети хвасталась его жена, блогерша Екатерина Репяхова.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве. Правоохранители отмечают, что получили от граждан заявления о правонарушении. Они наведались к Виктору Павлику, пообщались с ним и его женой. Между тем спецпропуск, который позволяет свободно передвигаться по Киеву и ездить даже в комендантский час, у исполнителя отобрали.

Правоохранители наведались к Виктору Павлику / Фото: kyiv.npu.gov.ua

Также полицейские обратили внимание, что Екатерина снимала на видео Южный мост, а это объект стратегического значения. блогерше напомнили, что это делать в период военного положения запрещено.

Напомним, Виктор Павлик попал в громкий скандал. В частности, его жена в Сети похвасталась спецпропуском, который якобы он ей подарил. Однако соответствующий документ могут получить только те, кто принадлежат к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре и органам власти.

Виктор Павлик показал спецпропуск / Фото: instagram.com/repyahovakate

Впоследствии Катя оправдалась в Сети. Она отметила, что не имела права этого публиковать и это якобы была шутка. Между тем Виктор Павлик заверил, что это его пропуск, а не жены. Спецпропуск ему якобы необходим, ведь он часто ночью возвращается с концертов, и ему нужно ехать как-то по городу. По словам Павлика, его жена имела в виду не то, что он подарил ей пропуск, а то, что провез по Южному мосту.

Жена Виктора Павлика похвасталась, как со спецпропуском по Южному мосту в Киеве каталась

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