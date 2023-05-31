У Виктора Павлика серьезные проблемы со здоровьем: "Может вообще руку прекратить поднимать"

В украинского певца Виктора Павлика возникли серьезные проблемы со здоровьем, и он нуждается в немедленном лечении.

Об этом в Instagram-stories рассказала супруга исполнителя, блогерша Екатерина Репяхова. По ее словам, у Павлика проблемы с рукой, которая очень сильно болит. Певец был вынужден обратиться к врачам.

Больница, где лечится Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

"У нас как ни одно, то другое. Проблема с Виктором Франковичем. У него очень сильно болит рука. Он дотянул уже до того, что она очень сильно болит. Вчера он ездил на рентген, сегодня рано утром поехал к врачу-ортопеду. Сказали, что нужно делать МРТ, потому что на рентгене не совсем понятно, — рассказала Екатерина.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Врачи устанавливают причину, почему Виктор Павлик испытывает боль в руке. Однако медики утверждают, что это что-то серьезное. Как говорит сама Репьяхова, руку нужно немедленно лечить, ведь если этого не делать, она прекратит нормально функционировать.

"Я поняла, что ничего хорошего нет. Надо лечиться. Так что впереди еще лечение Виктора Франковича. Если не лечить, то может вообще руку прекратить поднимать", — поделилась Катя.

Напомним, недавно и сама жена Виктора Павлика жаловалась на плохое самочувствие. После серьезного скандала со спецпропуском Катя была бессильна и вообще не могла ничего есть.

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