У Винника резко ответили на хейт, что он на концерте в Праге пел русскоязычные хиты

В команде скандального певца Олега Винника резко ответила на хейт, который полился на него после концерта в Праге.

Дело в том, что во время выступления исполнитель спел песни из русскоязычного репертуара — "Счастье" и "Не ты". Все бы ничего, но в интервью 2023 года он обещал никогда не петь на русском: "Если бы открыл рот на сцене на русском языке, то просто облевал бы себя".

Так что, конечно, Олегу Виннику напомнили его же слова и обвинили в двойных стандартах. Пока певец отмалчивается, за него решила вступиться глава его фан-клуба Валерия Барон в Facebook.

Олег Винник оскандалился выступлением в Праге с русскоязычным репертуаром

Она резко написала, что вообще-то его об этом попросили сами зрители, а Винник, мол, не смог отказать фанатам, даже несмотря на обещание. Валерия Барон с сарказмом попросила простить артиста, который "помогает военным и гражданским, прославляет Украину за границей и популяризирует родной край".

"Олег Винник спел на русском! 1,5 песни по просьбе людей в зале во время полностью украиноязычного двухчасового концерта. А говорил, что не будет. Но как его после этого земля носит?! Да, артист не сдержал слова. Обещал и не выдержал просьбу публики. Простите его, идеальные люди! Простите за счастье! Простите за человечность, добро и любовь! Простите его за многолетнюю регулярную помощь военным и гражданским! Простите за решение отдать все сбережения его семьи на благотворительность! Простите за создание десятков выдающихся, роскошных и прекрасных украинских песен! Простите его за поддержку родного края и популяризацию Украины в Европе!" – резко написала Барон.

Пост Валерии Барон / Фото: facebook.com/baron.valeriia

Отметим, Олегу Виннику прилетает немало хейта из-за того, что тот сбежал во время войны в Германию и долгое время отмалчивался о российском вторжении. Только в 2023 году артист заявил, что тяжело болел, но помогал ВСУ. Однако его бывший продюсер Александр Горбенко отметил, что никакой болезни у исполнителя не было, а он якобы страдает от наркотической зависимости. Кроме того, экс-наставник Винника подвергал сомнению его слова о помощи ВСУ. Он просил показать ему доказательства. Однако ни певец, ни его команда этого не сделали.

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