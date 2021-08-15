У Виталия Козловского умер папа: как украинские звезды поддержали певца

15 августа отец артиста ушел из жизни.

Сегодня, 15 августа, украинский певец Виталий Козловский потерял своего отца.

Виталий Сергеевич ушел из жизни в возрасте 74 лет. Печальную весть исполнитель сообщил лично на своих страницах в соцсетях. Под сообщениями в Instagram и Facebook коллеги звезды выразили свои соболезнования знаменитости. Многие из них знали отца артиста лично.

Ольга Сумская

"Наш Виталий Сергеевич... Какая печальная новость, Виталик... Родной, держись, это очень больно... Искренние соболезнования, друг... Светлая и хорошая память папе!" — написала актриса.

Надежда Матвеева: "Светлая память прекрасному человеку".

Виктория Смеюха

"Держись, дорогой друг! В этот момент ты связан с папой узами молитвы и любви. Сочувствую. Светлая память!!!" — оставила в комментариях экс-солистка "НеАнгелов".

instagram.com/vkozlovskiy

Иванна Митроган

"Он был лучшим отцом для тебя! Так гордился тобой... А ты — лучший, самый заботливый сын... Силы тебе! Это очень-очень тяжело... Я так тебя понимаю... Эту боль невозможно облегчить... Пусть Господь примет в царствие небесное... У тебя теперь есть очень сильный Ангел", — поддержала солистка Академического симфонического оркестра Львовской филармонии Иванна Митроган.

Алина Гросу: "Витася, держись! Наши соболезнования".

Светлана Тарабарова

"Как??? Держись, невероятный папа!!! Обожаю его, Света Память", — написала артистка.

instagram.com/vkozlovskiy

Также поддержали певца Ольга Цибульская, Оксана Стебельская и Алексей Суханов.

Напомним, не так давно Виталий Козловский рассказывал, как нашел любовь своему отцу. Артист поделился романтической историей.

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