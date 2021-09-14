У внука Аллы Пугачевой обнаружили опухоль в желчном пузыре

Врач прокомментировал диагноз парня.

У внука российской примадонны Аллы Пугачевой, которая недавно шокировала своим облысением, Никиты Преснякова обнаружили доброкачественную опухоль в желчном пузыре.

Об этом он рассказал в комментарии под одним из своих постов в Instagram. Одна из его поклонниц спросила, почему он так сильно похудел. Она предположила, что это все из-за его плотного рабочего графика. На что Никита ответил, что у него опухоль в желчном пузыре.

"Диета "стол номер 5" и из-за полипов желчного пузыря", — ответил внук примадонны.

Внук Аллы Пугачевой / instagram.com/npresnyakov

Кроме этого, диагноз Преснякова прокомментировал врач. В интервью "Пятому каналу" хирург рассказал, какую опасность представляет заболевания Никиты.

"Нужно различать, единичный это полип или множественный. Если полипов более трех, то речь идет о полипозе желчного пузыря — это предраковое заболевание, связанное с высоким риском развития онкологии", — сказал врач.

Отметим, что Никита Пресняков — российский актер и певец. Он сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой.

Напомним, недавно российская примадонна шокировала образом с новым цветом волос. Алла Пугачева теперь выглядит еще моложе.

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