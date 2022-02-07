У вокалиста Green Day Армстронга угнали автомобиль

Музыкант призвал поклонников помочь с розыском автомобиля.

Вокалист и гитарист панк-рок группы Green Day Билли Джо Армстронг в субботу, 5 февраля, заявил об угоне автомобиля Chevrolet Chevy II 1962 года в Коста-Месе в американском штате Калифорния.

Соответствующее сообщение он обнародовал в своем микроблоге в Twitter.

"Моя машина Chevy II 1962 года была украдена, – написал он. – Этот автомобиль близок и дорог всем нашим сердцам и находится в семье Green Day уже более 30 лет".

Музыкант призвал поклонников поделиться любой информацией, которая сможет помочь найти автомобиль. Сообщение Армстронга собрал почти 3,5 тыс. лайков и 1,5 тыс. репостов.

Ранее украинская спортсменка Лилия Подкопаева, у которой в конце октября прошлого года украли Range Rover Sport стоимостью более 100 тысяч долларов, поделилась подробностями инцидента.

My car was STOLEN 1962 Chevy II. Это транспортное средство является близлежащим и чревато всеми нашими сердцами и будет been в GD family для более чем 30 лет. Please send any sighting, tips или info в Costa Mesa police. Incident #2015,2016. Please call 714-754-5280 please re-post, & find this car!! pic.twitter.com/BkcaBcxaDg — Billie Joe Armstrong (@billiejoe) 5 февраля 2022

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