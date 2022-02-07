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У вокалиста Green Day Армстронга угнали автомобиль

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У вокалиста Green Day Армстронга угнали автомобиль

Associated Press

Музыкант призвал поклонников помочь с розыском автомобиля.

Вокалист и гитарист панк-рок группы Green Day Билли Джо Армстронг в субботу, 5 февраля, заявил об угоне автомобиля Chevrolet Chevy II 1962 года в Коста-Месе в американском штате Калифорния.

Соответствующее сообщение он обнародовал в своем микроблоге в Twitter.

"Моя машина Chevy II 1962 года была украдена, – написал он. – Этот автомобиль близок и дорог всем нашим сердцам и находится в семье Green Day уже более 30 лет".

Музыкант призвал поклонников поделиться любой информацией, которая сможет помочь найти автомобиль. Сообщение Армстронга собрал почти 3,5 тыс. лайков и 1,5 тыс. репостов.

Ранее украинская спортсменка Лилия Подкопаева, у которой в конце октября прошлого года украли Range Rover Sport стоимостью более 100 тысяч долларов, поделилась подробностями инцидента.

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