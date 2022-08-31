У Зеленского объяснили, почему наградили орденами Пикалова, Кошевого и других звезд

После награждения ряда знаменитостей орденами в украинцев возникло множество вопросов.

В пресс-службе Офиса президента ответили, почему же определенные звезды получили почетные награды. В общем, награждение Кошевого, Пикалова и других артистов обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, они дают множество благотворительных концертов. Во-вторых, звезды занимаются волонтерством: помогают украинцам и военным.

В пресс-службе добавили, что ордена и медали получили звезды, которые помогают Украине как с 2014 года, так и с 24 февраля.

Александр Пикалов и Евгений Кошевой / Фото: instagram.com/pikalov95_official

"Во-первых, мощной волонтерской деятельностью команды "Студия "Квартал 95" и других звезд украинского шоу-бизнеса на протяжении многих лет с 2014 года в целом и с февраля 2022 года, в частности. Многочисленные концерты и выступления перед украинскими военными в воинских частях в Николаеве, Харькове, Днепропетровской области и других городах, где проходят боевые действия (более 140 выступлений). Всесторонняя волонтерская поддержка наших защитников, благотворительные концерты в разных странах мира, средства из которых были перечислены на нужды ВСУ, медийная активность в защиту интересов нашего государства и т.д. — это все мощное медийное оружие на информационном фронте, которое очень важно для нашей общей победы в этой войне", — рассказали в пресс-службе изданию "НВ".

Напомним, 28 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденами известных людей, среди которых немало знаменитостей. Почетные награды знаменитости получили за заслуги в укреплении государственности и отстаивании территориальной целостности, значительный вклад в развитие общественной жизни и отстаивание интересов Украины.

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