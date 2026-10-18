ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
556
Время на прочтение
1 мин

У Жени Кота заболела двухлетняя дочь: "Это тяжелый этап"

Жена танцора высказалась о состоянии дочери и как ее болезнь влияет и на нее.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Женя Кот, Наталья Татаринцева и их дочь

Женя Кот, Наталья Татаринцева и их дочь / © instagram.com/kot_jenya

В украинского хореографа, а недавно и певца Жени Кота заболела двухлетняя дочь.

Об этом в Instagram-stories рассказала жена танцора — гимнастка Наталья Татаринцева. Она поделилась, что маленькая Леля сейчас «крепко болеет». Состояние дочери оказывает непосредственное влияние и на саму Наталью Татаринцеву. По словам гимнастки, ей тяжело держать эмоции под контролем, поскольку ломается ее отлаженный быт.

«Леля сейчас крепко болеет, и это тяжелый этап для меня. Особенно трудно мне оставаться эмоционально стабильной, когда напряжение ломает мой отлаженный быт, а некоторые ее перепады настроения просто на уровне…», — делится гимнастка.

Дочь Жени Кота и Наталии Татаринцевой / © instagram.com/tatarintseva.kot

Дочь Жени Кота и Наталии Татаринцевой / © instagram.com/tatarintseva.kot

По словам Натальи Татаринцевой, Леля сейчас на пути выздоровления. Тем временем сама гимнастка учится терпению, а также просматривает свои старые привычки.

«Пока мы поправляемся и учимся друг у друга терпения, я зафиксирую себе вот что: иногда самые большие изменения начинаются не с новых привычек, а с просмотра своих же старых», — отметила супруга хореографа.

Дочь Жени Кота и Наталии Татаринцевой / © instagram.com/tatarintseva.kot

Дочь Жени Кота и Наталии Татаринцевой / © instagram.com/tatarintseva.kot

Напомним, недавно певица Анна Тринчер жаловалась, что заболела. Более того, артистка прямо перед концертом потеряла голос.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie