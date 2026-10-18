У Жени Кота заболела двухлетняя дочь: "Это тяжелый этап"

Женя Кот, Наталья Татаринцева и их дочь / © instagram.com/kot_jenya

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В украинского хореографа, а недавно и певца Жени Кота заболела двухлетняя дочь.

Об этом в Instagram-stories рассказала жена танцора — гимнастка Наталья Татаринцева. Она поделилась, что маленькая Леля сейчас «крепко болеет». Состояние дочери оказывает непосредственное влияние и на саму Наталью Татаринцеву. По словам гимнастки, ей тяжело держать эмоции под контролем, поскольку ломается ее отлаженный быт.

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«Леля сейчас крепко болеет, и это тяжелый этап для меня. Особенно трудно мне оставаться эмоционально стабильной, когда напряжение ломает мой отлаженный быт, а некоторые ее перепады настроения просто на уровне…», — делится гимнастка.

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Дочь Жени Кота и Наталии Татаринцевой / © instagram.com/tatarintseva.kot

По словам Натальи Татаринцевой, Леля сейчас на пути выздоровления. Тем временем сама гимнастка учится терпению, а также просматривает свои старые привычки.

«Пока мы поправляемся и учимся друг у друга терпения, я зафиксирую себе вот что: иногда самые большие изменения начинаются не с новых привычек, а с просмотра своих же старых», — отметила супруга хореографа.

Дочь Жени Кота и Наталии Татаринцевой / © instagram.com/tatarintseva.kot

Напомним, недавно певица Анна Тринчер жаловалась, что заболела. Более того, артистка прямо перед концертом потеряла голос.

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