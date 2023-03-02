У жены Эда Ширана во время второй беременности обнаружили опухоль

Британский певец Эд Ширан, накануне выхода своей новой пластинки под названием "Subtract", честно рассказал, что предшествовало выпуску этого альбома.

На странице в Instagram Ширан оставил развернутую историю о том, как работал над "Subtract". Музыкант поделился, что писал альбом 10 лет, написал сотни песен с четким видением того, что должно быть в пластинке.

Однако 2022 год перечеркнул всю работу Ширана. Как признался артист, год стал для него не простым: "В начале 2022 года ряд событий изменил мою жизнь, мое психическое здоровье и, наконец, мое отношение к музыке и искусству", — поделился артист.

Эд Ширан откровенно рассказал о написании грядущего альбома / Фото: instagram.com/teddysphotos

Ширан признался, что для него написание песен – это терапия, помогающая ему разобраться в своих чувствах. Эд пишет, не задумываясь о том, какими будут треки. Он пишет то, что выходит. "Но всего через неделю я заменил десятилетнюю работу своими самыми глубокими, мрачными мыслями", — признался Ширан.

Эд рассказал, что произошло в его жизни, что так повлияло на него:

"В течение одного месяца моей беременной жене сообщили, что у нее опухоль, и нет способа лечения, пока она не родит. Мой лучший друг Джамал, мой брат, внезапно умер, а я оказался в суде, защищая мою репутацию и карьеру автора песен. Меня закручивало в спираль страха, депрессии и тревоги. Я чувствовал, что тону, голова под поверхностью, ищу, но не могу пробиться к воздуху", — описал свои ощущения в тот момент Ширан.

Эд Ширан с женой / Фото: Getty Images

Под влиянием всего пережитого Ширан по-новому записал альбом "Subtract", который, как отмечает исполнитель, "открывает люк в его душу": "Впервые я не пытаюсь создать понравившийся всем альбом, просто выпускаю что-то откровенное и правдивое, где я нахожусь во взрослой жизни", — объяснил Эд.

Эд Ширан показал фрагмент из своего дневника, который писал в непростой период своей жизни / Фото: instagram.com/teddysphotos

Пластинка Эда Ширана "Subtract" увидит свет 5 мая 2023 года.

Отметим, что 32-летний Эд Ширан и его жена Черри Сиборн стали родителями во второй раз в мае прошлого года. У супругов родилась дочь. Также пара воспитывает общую дочь Лайру Антарктику, родившуюся в августе 2020 года.

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