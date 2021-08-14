У жены Сергея Бабкина произошла паническая атака в самолете: «Мне было тяжело дышать»

Последний раз с ней такое случалось 6 лет назад.

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана, которая активно занимается йогой, поделилась с поклонниками шокирующей новостью.

На своей странице в Instagram любимая звезды опубликовала сообщение, в котором рассказала, что у нее произошла паническая атака во время перелета из Одессы в Киев.

Снежана Бабкина в самолете / instagram.com/snezhana_babkina

Звезда призналась, что все началось после того, как она села в самолет. Артистка испугалась внешнего вида транспорта, ведь он был очень стар, а также слишком громко вибрировал.

«Когда я зашла в самолет, то была в шоке! Он был похож на супер-старинный автобус. Сначала я с трудом договорилась с собой, чтобы не выйти из него. Получилось с собой договориться. Ремень застегнула. Когда самолет завелся, я испугалась. Вибрация ужасная! Мозги трясутся, кажется сейчас выпадут», — написала Снежана.

По словам Бабкиной, только они взлетели, у нее произошла паническая атака.

«Многие знают, что это такое. Это когда перекрывается постепенно воздух, ты не можешь дышать. Тело бросает в жар, теряешь сознание», — сообщила актриса.

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Снежана рассказала, что впервые паническая атака у нее случилась в театральном университете. Она долго лечилась, но результат был кратковременным. Помогла ей выздороветь йога.

Также артистка отметила, что это была первая за 6 лет такая реакция на стресс.

Напомним, что ранее украинские звезды также признавались, что с ними случались панические атаки. Недавно Злата Огневич рассказала, как справляется с приступами паники.

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