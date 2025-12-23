У звезды американской эстрады Барри Манилова диагностировали рак легких

Барри Манилов / © Associated Press

Популярный американский эстрадный певец Барри Манилов сообщил, что у него диагностировали рак легких.

Об этом артист рассказал в своем Instagram. Исполнитель говорит, что онкологию обнаружили случайно и, к счастью, на ранней стадии. В частности, Барри Манилов болел бронхитом. Когда певец выздоровел, его врач назначил МРТ, чтобы убедиться, что все в порядке. В левом легком артиста обнаружили раковую опухоль.

"Недавно я пережил шесть недель бронхита, а затем еще пять недель рецидива. Хотя я уже преодолел бронхит и вернулся на сцену, мой замечательный врач назначил МРТ, чтобы убедиться, что все в порядке. МРТ обнаружила раковый участок в моем левом легком, который нужно удалить. Это чистая удача, что его обнаружили так рано", - поделился артист.

Барри Манилов сейчас начинает лечение. Певец говорит, что ему не будут делать ни химиотерапию, ни лучевую терапию. Однако его ждет операция по удалению раковой опухоли, а также реабилитация, которая продлится месяц. Поэтому, на этот период Барри Манилов отменяет январские концерты, а проведет их уже в феврале.

"Плохая новость заключается в том, что теперь мне придется сделать операцию по удалению опухоли. Врачи не считают, что она распространилась, и я прохожу анализы, чтобы подтвердить их диагноз. Так что все. Никакой химиотерапии. Никакой лучевой терапии. Единственное дальнейшее наблюдение - месяц на выздоровление, а это значит, что нам придется перенести январские концерты", - поделился артист.

Отметим, Барри Манилов - американский эстрадный певец. Самые известные его песни - I Write The Song, Looks Like We Made It, Copacabana и I Made It Through The Rain.

