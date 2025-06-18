У звезды "Эйфории" Эрика Дейна на фоне тяжелой неизлечимой болезни отказала рука

Эрик Дэйн / © Associated Press

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Американский актер Эрик Дейн, который снимался в сериалах "Анатомия Грей", "Зачарованные" и "Эйфория", сообщил об ухудшении его состояния на фоне тяжелой болезни.

В апреле этого года знаменитость признался, что у него диагностировали боковой амиотрофический склероз. Сейчас же актер в интервью Good Morning America сообщил, что его болезнь начала прогрессировать. 52-летний Эрик Дейн говорит, что его правая рука отказала. Артист также чувствует, что то же самое через несколько месяцев может произойти и с левой. Кроме того, актер переживает из-за возможной потери подвижности ног.

"Мне кажется, еще несколько месяцев - и я уже не смогу пользоваться левой рукой", - делится актер.

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Эрик Дэйн / © Associated Press

Когда актеру диагностировали тяжелую болезнь, его поддержкой стала бывшая жена Ребекка Гейхарт, с которой он воспитывает двух дочерей. Дейн говорит, что им удалось после разрыва сохранить теплые отношения. Бывшие супруги ежедневно разговаривают, и актер не стесняется признаться, что полагается на Ребекку.

"Я разговариваю с ней каждый день. Нам удалось стать лучшими друзьями и лучшими родителями. И она, пожалуй, мой самый большой союзник и самая преданная поддержка. Я полагаюсь на нее", - признался артист.

Сейчас Эрик Дейн старается как можно больше времени проводить с родными, пока у него есть такая возможность. Также когда есть возможность, актер немного работает. Звезда признается, что не верит в конец своей истории и надеется на лучшее.

Эрик Дэйн / © Associated Press

"На самом деле, в конце дня, все, чего я хочу - это проводить время со своей семьей и немного работать, если смогу. Я не верю, что это конец моей истории. В глубине сердца я просто не чувствую, что это мой финал", - признался артист.

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Отметим, у Эрика Дейна диагностировали боковой амиотрофический склероз. Эта болезнь является неизлечимой. Она поражает нервные клетки мозга и позвоночника, отвечающие за подвижность тела. На фоне этого появляется прогрессирующий паралич мышц. Сначала больной боковым амиотрофическим склерозом теряет подвижность конечностей, а затем способность говорить и даже дышать. Средняя продолжительность жизни пациентов с таким недугом составляет от двух до пяти лет после появления первых симптомов. Только 10 процентов больных боковым амиотрофическим склерозом живут более десяти лет.

Напомним, тем временем голливудский актер Брюс Уиллис страдает от деменции. Недавно жена артиста показала его свежее фото, а старшая дочь рассказала неутешительные подробности о его состоянии.