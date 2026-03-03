У звезды фильма "Зловещие мертвецы" Брюса Кэмпбелла диагностировали неизлечимую болезнь

Брюс Кэмпбелл / © Associated Press

У звезды фильма "Зловещие мертвецы", американского актера Брюса Кэмпбелла, диагностировали неизлечимую болезнь.

Неутешительными новостями 67-летний артист поделился в соцсети X, которая ранее называлась Twitter. Актер признался, что у него обнаружили рак. И хотя болезнь поддается лечению, но не является полностью излечимой. Брюс Кэмпбелл признается, что для него эта новость стала полным шоком.

"В последнее время, когда у кого-то возникают проблемы со здоровьем, это называют "возможностью", поэтому назовем это так - у меня как раз одна из таких. Также это называется видом рака, который "поддается лечению", но не является "излечимым". Извините, если это шокирует - для меня это тоже было шоком", - говорит артист.

Сейчас актер ставит карьеру на пазу. Брюсу Кэмпбеллу необходимо начать курс лечения, чтобы нормализовать свое состояние. Артист надеется, что за весну и лето восстановится, а уже осенью отправится в тур, чтобы представлять новый фильм.

"В профессиональном плане кое-что придется изменить - публичные появления и работа в целом должны отойти на второй план из-за лечения. Мой план - максимально восстановиться в течение лета, чтобы осенью отправиться в тур с моим новым фильмом. Этим летом есть несколько мероприятий, которые мне придется отменить. Мне действительно жаль. Лечение и профессиональные обязательства не всегда могут сочетаться", - подытожил актер.

Пост Брюса Кэмпбелла

