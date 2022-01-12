У звезды ленты "Иван Васильевич меняет профессию" Куравлева диагностировали тяжелое поражение мозга

В настоящее время актер находится под наблюдением медиков.

Известного советского актера Леонида Куравлева, который заболел коронавирусом, недавно госпитализировали в больницу.

Впрочем, после обследования у артиста диагностировали тяжелое поражение мозга. У Леонида Вячеславовича обнаружили цереброваскулярное заболевание. Кроме того, врачи диагностировали у актера хроническую ишемию головного мозга и псевдобульбарный синдром.

К слову, из-за болезней у звезды ленты "Иван Васильевич меняет профессию" ухудшилась память и нарушилась речь.

Леонид Куравлев в ленте "Иван Васильевич меняет профессию" / kino-teatr.ru

"У 85-летнего Леонида Куравлева было обнаружено устойчивое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Нарушение памяти и языка, умственного процесса и воспоминаний. Нарушение функций глотания пищи", — рассказал источник изданию kp. ru.

К слову, медики экстренно прооперировали Куравлева, чтобы в его организм могла попадать пища. В настоящее время артист находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, что в 2017 году Леонид Куравлев попал в "базу" сайта "Миротворец" из-за "антиукраинской пропаганды" и "открытой поддержки агрессивной политики России".

Читайте также: